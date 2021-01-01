

تيليجرام يطرح ميزة جديدة تيليجرام يطرح ميزة جديدة

اختتم تطبيق "تليجرام"، عام 2021 بطرحه حزمة جديدة من الميزات لمستخدميه حول العالم على ‏هواتف "أندرويد" و"آيفون".‏



ومن أبرز هذه الميزات، إمكانية إخفاء الرسائل التي تتناول أمورا قبل سابق أوانها، مثل الكشف عن أحداث فيلم جديد مطروح في دور العرض السينمائية، بحسب بيان رسمي من "تليجرام".



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ويمكن إخفاء تلك النوعية من الرسائل المفسدة للأحداث عن طريق تحديدها في نص الرسالة وتمييزها على أنها "Spoiler"، ليتم إخفاءها في قائمة الدردشة وكذلك الإخطارات، ومن أجل الإفصاح عن مضمون هذه الرسائل، ما على المتلقي سوى الضغط عليها من أجل قراءتها.كما أضاف تطبيق "تليجرام"، زر ترجمة مخصص جديد إلى قائمة السياق عند تحديد رسالة، والذي يعمل على جميع أجهزة "أندرويد" الذكية، بالإضافة إلى هواتف "أبل" التي تعمل بنظام تشغيل "آي أو إس 15".وطرح "تليجرام"، ميزة مشابهة للتي موجودة في برنامج الدردشة الخاص بهواتف "آيفون" (iMessage")، وهي إمكانية النقر على أي رسالة مرتين من أجل إرسال رد فعل سريع عليها، مثل "علامة الإعجاب".يذكر أن، تطبيق (تليجرام) للمحادثات الفورية( Telegram)، أعلن عن تعزيز ميزة الدردشات الصوتية عبر المنصة في محاكاة لتطبيق كلوب هاوس Clubhouse، حيث يمكن للمسؤولين تسجيل الصوت من الدردشات الصوتية لحفظ المحادثات ونشرها للمتابعين الذين فاتهم الحدث المباشر.وكان تطبيق المراسلة الفورية، قد قدم لأول مرة الدردشات الصوتية في شهر ديسمبر الماضي إلا أن هذا التحديث يوفر الدردشات الصوتية القابلة للتسجيل، وقوائم غنية بالمشاركين، وعناوين الدردشة الصوتية، وطريقة للشخصيات العامة للانضمام إلى الدردشات الصوتية كقنواتهم.ووفرت تليجرام الميزة من خلال القنوات Channels بعد أن وفرتها من خلال المجموعات سابقا، مع إمكانية مشاركة عدد غير محدود من المستعمين، بالإضافة إلى إمكانية دعوة المتحدثين والمستمعين من خلال روابط خاصة، فضلا عن العديد من المميزات الأخرى التي تجعل الدردشة الصوتية مشابهة تماما لتطبيق كلوب هاوس.