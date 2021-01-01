

مواصفات وأسعار هاتف BLU C5L Max مواصفات وأسعار هاتف BLU C5L Max

إذا كنت تبحث، عن هاتف أندرويد، بسعر رخيص، لا يتخطى الـ1200 جنيه مصري، فتابع هذا المقال، لأننا سنتحدث عن، الهاتف BLU C5L Max، الذي يعمل، بنظام Android 11 Go، والذي يضم 32 جيجا بايت، من الذاكرة الداخلية، ويضم كاميرا أمامية، وكاميرا خلفية، بالإضافة إلى، بطارية قابلة للإزالة، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف BLU C5L Max.



مواصفات الهاتف بلو C5L Max

أعلنت شركة BLU، عن هذا الهاتف، خلال شهر ديسمبر 2021، مع شاشة IPS LCD، بحجم 5.7 بوصة، وبدقة 960×480 بكسل، وتحتوي على إطار، كبير نسبيا في الأعلى، يوجد بداخله، كاميرا أمامية، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.9، بالإضافة إلى أن، الكاميرا الخلفية، تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، وكلاهما يدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 720 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية.



يتم تشغيل، الهاتف BLU C5L Max، بمعالج رباعي النواة، من فئة، Unisoc SC9832، المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر، بجانب معالج رسوميات، من فئة، Mali-T820 MP1، كما أن هذا الهاتف، يعمل بنظام Android 11 Go edi­tion، ويتوفر بإصدارين على، مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 16 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 1 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 32 جيجا بايت، مع 2 جيجا رام.

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هذا الهاتف، يحتوي على بطارية، قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 2000 ملي أمبير، ويتم شحنها من خلال، منفذ microUSB 2.0، بالإضافة إلى أنه، يدعم تركيب بطاقة microSD، في منفذ مخصص، بجانب شريحة اتصال واحدة، Nano-SIM، وهذا الهاتف، يدعم أيضا، منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ومكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف BLU C5L Maxالهاتف BLU C5L Max، متوفر حاليا للشراء، بسعر يبدأ من 70 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 1 جيجا رام، مع 16 جيجا بايت.وبسعر يصل إلى، 90 دولارا، للإصدار الذي يضم، 2 جيجا رام، مع 32 جيجا بايت.