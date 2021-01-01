في مارس 2021، كشفت شركة أسوس، عن سلسلة هواتف، ROG Phone 5، المخصصة للألعاب، والآن يبدو أن، الشركة تستعد لإطلاق، هواتف ASUS ROG Phone 6، الرائدة لهذا العام، حيث ظهر، تسريب لصور جديدة، ثنائية الأبعاد 2D، تكشف عن التصميم الخلفي، للهاتفين ROG Phone 6، وROG Phone 6 Pro.
ووفقا للصور المسربة، فإن هواتف ROG Phone 6، القادمة، ستصل بتصميم خلفي، مشابه للجيل السابق، ROG Phone 5، مع اختلاف في أماكن الكاميرات، والفلاش LED، حيث سيكون هناك، إعداد كاميرا ثلاثي، بتصميم أفقي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة الثانوية، التي ستتواجد في الخلف، ستكون عمودية، وأكبر حجما، من شاشة ROG 5، المائلة، والهاتف ASUS ROG Phone 6 Pro، سيتميز بشاشة خلفية أكبر، ورسومات مختلفة، مع وجود علامة، Republic of Gamers، التجارية في الأسفل.
وبخلاف ذلك، فلا توجد أي كلمة، بخصوص المواصفات الأخرى، ونتوقع أن تكشف أسوس، عن مزيد من التفاصيل الرسمية، بخصوص، هواتف الألعاب القادمة، التي من الممكن، أن تصل خلال شهر مارس 2022، مثل الجيل السابق، الذي ظهر لأول مرة في مارس 2021.
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التعليقات على صور مسربة توضح التصميم الخلفي لهواتف ASUS ROG Phone 6
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