

صور مسربة توضح التصميم الخلفي لهواتف ASUS ROG Phone 6 صور مسربة توضح التصميم الخلفي لهواتف ASUS ROG Phone 6

في مارس 2021، كشفت شركة أسوس، عن سلسلة هواتف، ROG Phone 5، المخصصة للألعاب، والآن يبدو أن، الشركة تستعد لإطلاق، هواتف ASUS ROG Phone 6، الرائدة لهذا العام، حيث ظهر، تسريب لصور جديدة، ثنائية الأبعاد 2D، تكشف عن التصميم الخلفي، للهاتفين ROG Phone 6، وROG Phone 6 Pro.



ووفقا للصور المسربة، فإن هواتف ROG Phone 6، القادمة، ستصل بتصميم خلفي، مشابه للجيل السابق، ROG Phone 5، مع اختلاف في أماكن الكاميرات، والفلاش LED، حيث سيكون هناك، إعداد كاميرا ثلاثي، بتصميم أفقي، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشاشة الثانوية، التي ستتواجد في الخلف، ستكون عمودية، وأكبر حجما، من شاشة ROG 5، المائلة، والهاتف ASUS ROG Phone 6 Pro، سيتميز بشاشة خلفية أكبر، ورسومات مختلفة، مع وجود علامة، Repub­lic of Gamers، التجارية في الأسفل.



وبخلاف ذلك، فلا توجد أي كلمة، بخصوص المواصفات الأخرى، ونتوقع أن تكشف أسوس، عن مزيد من التفاصيل الرسمية، بخصوص، هواتف الألعاب القادمة، التي من الممكن، أن تصل خلال شهر مارس 2022، مثل الجيل السابق، الذي ظهر لأول مرة في مارس 2021.

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ومن المؤكد أن، هواتف ASUS ROG Phone 6، ستصل بمواصفات أقوى، من الجيل السابق، وقد يضم معالجا، من فئة Snap­drag­on 8 gen 1، بجانب ذاكرة عشوائية، تصل إلى 18 جيجا رام، وذاكرة داخلية، تصل إلى 512 جيجا بايت، و1 تيرا بايت، بالإضافة إلى البطارية، ستكون أقوى، علما بأن، هواتف ROG 5، تضم بطارية مزدوجة، بسعة إجمالية تبلغ، 6000 مللي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 30 واط.ومع ذلك دعونا، نرى ما سيحدث، في الأيام المقبلة، حيث نتوقع أن، يظهر المزيد من التسريبات، التي تكشف عن المواصفات، التي قد يصل بها الهاتف، ونتوقع أيضا، أن تخرج الشركة، وتبرز أهم مواصفات، هواتف ASUS ROG Phone 6 القادمة، وتحدد موعد الإعلان الرسمي.