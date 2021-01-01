

مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد Vivo Y21T مواصفات وسعر هاتف فيفو الجديد Vivo Y21T

الهاتف Vivo Y21T، أصبح رسميا الآن، حيث تم الإعلان عنه، بشكل رسمي، في إندونيسيا، مع مواصفات تتشابه كثيرا، مع الهاتف فيفو Y33s، وتتمثل في، بطارية بنفس السعة، وقوة الشحن السريع، وكاميرات خلفية، بنفس الدقة، ولكنه يختلف، في المعالج، ومعدل تحديث الشاشة، والكاميرا الأمامية، وجودة تصوير الفيديوهات، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، سعر ومواصفات الهاتف Vivo Y21T.



مواصفات هاتف فيفو Y21T

تم الإعلان، عن هذا الهاتف، مع شاشة بشكل النوتش، من نوع IPS LCD، بحجم 6.58 بوصة، وبدقة 2408×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، وتحتوي على كاميرا أمامية، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا في الثانية، كما أن الهاتف Vivo Y21T، يحتوي على، 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية، تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، بجانب كاميراتين، واحدة ماكرو، والأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق، وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بدلا من 4K، كما موجود في هاتف Vivo Y33s.



معالج التشغيل، يأتي من فئة، Qual­comm Snap­drag­on 680 4G، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Adreno 610، وذاكرة التخزين، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 4 جيجا رام، بالإضافة إلى أن، Vivo Y21T، يعمل بنظام Android 11، وبواجهة مستخدم، Fun­touch 12.

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وعلاوة على ذلك، فإن بطارية، هذا الهاتف الجديد، من فيفو، تأتي بسعة 5000 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 18 واط، وتدعم أيضا الشحن العكسي، وبخصوص المميزات الأخرى، فتتمثل في، منفذ مخصص لزيادة المساحة التخزينية، بحيث يتمكن المستخدم، من تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، وهذا الهاتف، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم مكبرات الصوت، والراديو FM.سعر الهاتف Vivo Y21Tالهاتف Vivo Y21T، متوفر حاليا للشراء، في إندونيسيا، بسعر يبلغ حوالي، 215 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 6 جيجا رام.