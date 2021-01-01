

إعلان عن ضرورة اقتناء ساعة ذكية يثير ذعر وغضب المستخدمين .. فيديو إعلان عن ضرورة اقتناء ساعة ذكية يثير ذعر وغضب المستخدمين .. فيديو

من المعروف أن ساعات آبل الذكية تتميز بوجود عدد من الخواص الطبية التى يمكنها أن تساعد المرضى أو كبار السن في متابعة حالتهم الصحية باستمرار أو حتى طلب الطوارئ والمساعدة عند حدوث أى مشكلات صحية لهم.



وأثار إعلان من شركة آبل عن لساعات Apple Watch Series 7 الأحدث من الشركة ذعر وغضب كبير بين المستخدمين، حيث يحث الإعلان على ضرورة شراء الساعة، وأنه بدونها من الممكن أن تتعرض لأزمة صحية مفاجئة دون مساعدتك، أو حتى قد تتعرض للموت.



وأطلقت آبل إعلان ساعتها الذكية من الجيل السابع، أمس، حيث يظهر الإعلان الميزات الطبية المهة الموجودة في الساعة وأنها يمكنها طلب الطوارئ ، وكذلك المحافظة على الأرواح .

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ويشمل الإعلان مشاهد من نوع التركيز على إمكانيات الساعة الذكية في المراقبة الصحية والكشف عن السقوط، وكذلك القدرة على الاتصال بخدمات الطوارئ.ويصور الإعلان عدد من المواقف المختلفة حيث يحتاج المتصلون إلى المساعدة، الأول يتعلق بامرأة انقلبت سيارتها ، ودخلت الماء إلى السيارة ووصلت إلى عنق السائق، والثاني تعرض لرياح عاتية ولا يستطيع التصرف، والثالث مزارع كسر ساقه بعد سقوط 21 قدما، ويتم إنقاذهم من خلال شئ واحد فقط وهى ساعة آبل الذكية، عندما اتصلت بأرقام الطوارئ نيابة عنهم.