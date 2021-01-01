فينج جانج ميني EV تواصل تألقها في السوق الصيني |صور

استطاعت النسخة ولينج هونج جانج ميني EV أن تعزز تواجدها بقوة داخل الأسواق الصينية، نسبة لما تتمتع به من مقاومات كثيرة، ابرزها تقنية العمل بالطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة، بينما يواصل الصانع الصيني تألقه بالدفع بنسخة اخرى جونج ميني EV التي تقترب بالشبه إلى حد كبير من قرينتها الاخرى.
فينج جانج ميني EV تواصل تألقها بالسوق الصيني
جاءت السيارة دونج فينج Mini EV بأبعاد هيكلية بلغت 2995 ملم للطول، و بعرض يبلغ 1495 ملم، و 1640 ملم للارتفاع، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 1.960 ملم، مدعومة بجنط رياضي من تصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الفضي والاسود.
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