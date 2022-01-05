

حقيقة شراء المصريين 50 طنًا من الذهب خلال عام 2021 (فيديو) حقيقة شراء المصريين 50 طنًا من الذهب خلال عام 2021 (فيديو)

كشف الدكتور وصفي واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، حقيقة شراء المصريين 50 طنًا من الذهب خلال عام 2021.



وقال «واصف»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلام هوانم» عبر فضائية «الحدث اليوم»، الأحد، إن المصريين اشتروا 35 طنا فقط خلال عام 2021، وهي المصوغات التي تم دمغها على مصلحة دغم المصوغات قبل بيعها، وهي ليست مشتريات للناس؛ لكون الذهب عبارة عن خامة يعاد تدويرها واستبدالها بخامات أخرى، معقبًا: «بعض السيدات تقوم باستبدال بعض قطع الذهب لديها بقطع أخرى وتتم إعادة تصنيعها مرة أخرى».



وتابع: «الاستثمار في الذهب عبارة عن جزء من الكمية التي تم شراؤها»، موضحًا أن الاستثمار يكون في جنيهات ذهب وسبائك وليس في المشغولات الذهبية للزينة، مؤكدًا أن الاستثمار في الذهب الأنجح على مدار 20 عاما لكون أسعاره تزيد من 15-20% وهو أعلى عائد بالنسبة لأي وعاء ادخاري، ناصحًا المواطنين بشراء الذهب خلال الفترة المقبلة.