

الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات | فيديو الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات | فيديو

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة «الأولى»، والفضائية المصرية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين 3 يناير 2022.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، يشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة ومدن القناة على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم:



القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة.

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الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة.مطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة.سوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.قنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.أسوان العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.