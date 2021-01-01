أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية.. فيديو

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أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية


أجرى اليوم السابع بثا مباشرا بالإسكندرية بعد سقوط أمطار غزيرة مفاجئة على سماء الإسكندرية وتستعد المحافظة لاستقبال نوه رأس السنة خلال ساعات ومتوقع بدأها على المحافظات الساحلية، ومنهم الإسكندرية التى تتأثر بمنخفض جوى بارد قوى حسب توقعات خبراء الأرصاد.

وترفع محافظة الإسكندرية الطوارىء لاستقبال نوه رأس السنة واستمرار عمل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يترأسها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وكل الجهات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمتابعة اول بأول حاله الطقس.

وكانت قد أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية عن إستعدادات مكثفة لنوه رأس السنة القادمة، حيث تقوم شركة صرف صحى الإسكندرية بواسطة عمالها وفرق الطوارئ بقطاع التشغيل والصيانة بأعمال تطهير الشنايش بعد النوة الماضية، وتم التطهير فى مناطق منتزة أول وثان وشرق ووسط والجمرك وغرب والعجمى والعامرية.

وأشارت فى بيان، إلى أنه يتم حاليا إستكمال التطهير على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة السابقة.

https://www.facebook.com/watch/?v=2137496009723267

المصدر: اليوم السابع

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