دفاع ضحايا حادث زايد يكشفون سبب رفض المحكمة نقل كريم الهوارى لمستشفى خارجى

آخر الأخباراخبار مصر › دفاع ضحايا حادث زايد يكشفون سبب رفض المحكمة نقل كريم الهوارى لمستشفى خارجى

صورة الخبر: ضحايا حادث زايد
ضحايا حادث زايد


قال دفاع المدعين بالحق المدني، وهم أسر ضحايا حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى بالقتل الخطأ، وحيازة مواد مخدرة وتعاطيها، وتجاوز السرعات القانونية، أنهم ادعوا مدنيًا بمبلغ مليون جنيه وواحد، عن كل ضحية، وهو ما يعنى أن مبلغ الادعاء المدني 4 ملايين و4 جنيهات، وأنهم ادعوا مدنيًا حتى يكون لهم حق حضور الجلسات.

وتابع فريق الدفاع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحكمة رفضت طلب دفاع المتهم بنقله لمستشفى خارج سجن طرة، مؤكدًا أن المتهم أجرى كافة العمليات الجراحية اللازمة عقب الحادث، ووجوده داخل مستشفى السجن بهدف متابعة حالته الصحية، وأنه كان متوقعا حضوره على ترولي في أولى جلسات محاكمته.

وكان كريم الهوارى المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد حضر أولى جلسات محاكمته أمس السبت، وتم تأجيل القضية لجلسة 5 فبراير القادم؛ للاطلاع وسداد رسم الدعوى المدنية.

وبدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، وسماع المحكمة لطلبات الدفاع والتى من بينها، طلب نقل المتهم لمستشفى خاص بسبب حالته الصحية، ودخل أسر الضحايا فى حالة انهيار بسبب طلب دفاع المتهم نقله لمستشفى خاص، وهو ما دفع هيئة المحكمة لإخراجهم خارج الجلسة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دفاع ضحايا حادث زايد يكشفون سبب رفض المحكمة نقل كريم الهوارى لمستشفى خارجى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
44621

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager