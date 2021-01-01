6 نصائح لمساعدتك فى علاج تلعثم طفلك.. "اتكلمى ببطء وانتبهى للغة جسدك"

قد تلاحظ الأم أحيانًا تلعثم طفلها عند التحدث معها، أو مع أشقائه ما يجعلها تشعر بالقلق والتوتر وتبحث عن طرق مختلفة تساعده على أن يثق بنفسه وينطق الحروف بطريقة صحيحة ويتحدث دون أن يتلعثم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق عدة نصائح نستعرضها فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "stutteringhelp".
إزاى تعالجى تلعثم طفلك؟
اتكلمى ببطء
يجب على الأم أن تتحدث ببطء وبهدوء مع طفلها ولا تتسرع فى الحديث وأن تتوقف أثناء التحدث وتكمل حديثها، حتى يقلدها طفلها بدلا من أن تصرخ فى وجهه وتنتقد تلعثمه بطريقة تجعله يفقد الثقة فى نفسه وتزيد من مشكلته فى التلعثم.
سبيه يتكلم
يجب على الأم أن تكف عن طرح الكثير من الأسئلة على طفلها وتدع له الحرية فى التحدث والتعبير عن أفكاره ومشاعره، حتى يصبح أكثر لباقة وطلاقة عند التحدث مع الأخرين.
خليه يحس باهتمامك
يجب على الأم أن تستخدم تعبيرات وجهها ولغة جسدها لتعبر عن طفلها مدى اهتمامها وسعادتها بالاستماع له، مما يجعله يشعر بالراحة ويساعد على التحدث .
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