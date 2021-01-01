جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية.. اعرف الشروط

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جامعة عين شمس



تعلن جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقا للقانون رقم ١١ لسنة ٨١ وهى :
*مدير عام الإدارة العامة للأمن
*مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
*أمين كلية الزراعة
*امين كلية التربية

فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً للمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون - العباسية - بالقاهرة

اعتبارا من ٢٠٢٢/١/٣ ولمدة شهر وذلك طبقا للشروط الواردة ببطاقة الوصف كالتالي:

* مؤهل دراسي عالي مناسب لنوع العمل مع خبرة في مجال العمل.
* قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفه من المستوي الوظيفي الاول من داخل الجهاز الإداري.
* او قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة من خارج الجهاز الإداري.
* اجتياز البرامج التدريبية وكذا نظام التدريب الوارد بأحكام القانون .
* القدرة على القيادة والتوجيه
* الالمام بإحدى اللغات الأجنبية
*شهادة إجادة استخدام الحاسب الالي

المصدر: elbalad

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