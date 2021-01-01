تعلن جامعة عين شمس عن شغل وظائف قيادية بدرجة مدير عام وذلك طبقا للقانون رقم ١١ لسنة ٨١ وهى :
*مدير عام الإدارة العامة للأمن
*مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية
*أمين كلية الزراعة
*امين كلية التربية
فعلى من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم شخصياً للمكتب الفني للسيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بقصر الزعفران بشارع الخليفة المأمون - العباسية - بالقاهرة
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التعليقات على جامعة عين شمس تعلن عن وظائف قيادية.. اعرف الشروط
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