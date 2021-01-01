انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعات 19 فبراير



المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات





أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ يوم السبت 19 فبراير ويستمر حتي الخميس 9 يونيو المقبلين، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي تغير في الخريطة الزمنية للعام الدراسي حيث تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير حتي الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.





وأضاف "المصدر" أنه بذلك يقطع المجلس الأعلى للجامعات كافة الطرق أمام ترويج الشائعات على موقع التواصل الاجتماعي حول موعد إجازة نصف العام في الجامعات المصرية لعام 2022.

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وظهرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تأجيل الامتحانات وإجازة منتصف العام الدراسي.txtالتعليم العالي والبحث العلمي: إنشاء مكتب "التايكو" بمدينة الأبحاث العلميةtxtبرلماني يطالب التعليم العالي بالتحرك لمواجهة الكيانات الوهمية والمزيفةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، على الالتزام بالجداول الزمنية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد، ووجه الوزير برفع حالة الاستعداد بكافة الجامعات والمعاهد استعدادا لعقد الامتحانات.وشدد وزير التعليم العالي على أهمية انتظام أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري خلال فترة الامتحانات، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية، وجاهزية المستشفيات الجامعية.