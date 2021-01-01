بنسبة 95 %.. عميد آداب القاهرة: امتحانات الفصل الأول بنظام بابل شيت

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كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعة 2021-2022 .







وقال الدكتور شريف شاهين ، خلال تصريح لصدى البلد: تركنا حرية الاختيار لأستاذ المقرر مع الالتزام التام بالوقت المحدد وهو ساعة واحدة .

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وأكد شاهين ، أن بعد استطلاع الاختيارات تبين ان الامتحانات بنسبة ٩٥٪؜ بابل شيت بما لا يتجاوز ٢٥ سؤالا .وتستعد جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، لإنهاء كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022 والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة استعدت مبكرًا بخطة شاملة لعقد الامتحانات بحيث تجمع بين نظامي الأونلاين والحضور، طبقًا للوائح الجامعة المعدلة، وتطبيق النظام المدمج والهجين في الامتحانات حسب طبيعة كل كلية والاختلاف بين المواد النظرية والعملية.ووجه الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات بضرورة إعلان جداول الامتحانات بالكليات وتوقيتاتها وأماكنها قبل بدء الامتحانات بأسبوعين.وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن، مع توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.