شدد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي على أن حكم عودة العامري فاروق للنادي واجب النفاذ.
وقال عثمان في تصريحات لـ FilGoal.com: "حكم القضاء الإداري لصالح العامري فاروق واجب النفاذ دون إعلان".
وتابع "النادي الأهلي تضامن مع العامري وأكد صحة إجراءات الانتخابات وعدم جواز عدم اعتماد فوزه".
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التعليقات على خاص المستشار القانوني لـ الأهلي : حكم عودة العامري فاروق واجب النفاذ
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