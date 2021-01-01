ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. مان سيتي يبتعد بالصدارة

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الدوري الإنجليزي


نجح فريق مانشستر سيتي في تعزيز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، وذلك بعد تغلبه على فريق أرسنال بنتيجة 2/1 اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.

ترتيب الدوري الإنجليزي
وضمن مبارايت السبت، تمكن فريق توتنهام هوتسبير من اقتناص الفوز من نظيره واتفورد، بهدف نظيف، وذلك في اللقاء المقام في عقر دار الأخير.

كما حافظ فريق وست هام يونايتد على انتصاراته الأخيرة بتحقيق فوز جديد على نظيره فريق كريستال بالاس، بثلاث أهداف مقابل هدفين.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، متفوقا بفارق 11 نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق تشيلسي صاحب الـ 42 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 41 نقطة قبل قمة الفريقين غدا الاحد.

ورغم الخسارة، حافظ فريق آرسنال على المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الخامس برصيد 34 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز السادس برصيد 33 نقطة، فيما يقبع مانشستر يونايتد في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

المصدر: youm7

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