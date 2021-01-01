نجح فريق مانشستر سيتي في تعزيز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022، وذلك بعد تغلبه على فريق أرسنال بنتيجة 2/1 اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 21 من عمر المسابقة.
ترتيب الدوري الإنجليزي
وضمن مبارايت السبت، تمكن فريق توتنهام هوتسبير من اقتناص الفوز من نظيره واتفورد، بهدف نظيف، وذلك في اللقاء المقام في عقر دار الأخير.
كما حافظ فريق وست هام يونايتد على انتصاراته الأخيرة بتحقيق فوز جديد على نظيره فريق كريستال بالاس، بثلاث أهداف مقابل هدفين.
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التعليقات على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية مباريات السبت.. مان سيتي يبتعد بالصدارة
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