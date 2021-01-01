دياب: كأس الرابطة سيكون بتقنية الفيديو و2000 مشجع بالمدرجات وهناك جوائز كبيرة

آخر الأخباراخبار الرياضة › دياب: كأس الرابطة سيكون بتقنية الفيديو و2000 مشجع بالمدرجات وهناك جوائز كبيرة

صورة الخبر: كأس الرابطة
كأس الرابطة

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن كأس الرابطة سينطلق يوم 12 يناير الجارى، وسنعلن عن العديد من التفاصيل يوم القرعة التي ستكون 3 يناير.

وقال أحمد دياب، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كأس الرابطة مشروع مهم جدا لكل الأندية وسيكون بداية لبطولة مهمة كل عام وتكون استفادة كبيرة لجميع الأندية، وسنعلن عن تفاصيل بطولة كأس الرابطة يوم 3 يناير".

وأضاف دياب: "البطولة ستلعب بتقنية الفيديو والحضور الجماهير سيكون بنفس أعداد بطولة الدورى في الفترة الحالية، وهناك مفاجآت في قرعة كأس الرابطة وتم دعوة العديد من رموز الكرة المصرية وأساطيرها".

وتابع رئيس الرابطة: "البطولة ستبدأ يوم 12 يناير وكل يوم تلعب 3 مباريات وعدد الجمهور سيكون 2000 تستطيع حجز التذاكر قبل المباراة بيومين، وهناك مكافآت مجزية للبطولة وستكون منفذ جديد للأندية من خلال الدخل الذى سيعود عليهم، من خلال نفس الرعاة هذا الموسم، ومن الموسم الجديد سيكون لها رعاة منفصلين لزيادة الدخل للأندية".

واختتم: "تم إرسال شكاوى الأندية من التحكيم لإدارة اتحاد الكرة، ونجهز اقتراحات لتطوير منظومة التحكيم سيتم إرسالها للمجلس الجديد لكى نتعاون للوصول لأفضل شيء".

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على دياب: كأس الرابطة سيكون بتقنية الفيديو و2000 مشجع بالمدرجات وهناك جوائز كبيرة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
41005

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager