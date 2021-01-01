رئيس جامعة أسيوط : لا تعطيل للدراسة بالكليات غدًا والامتحانات في موعدها

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صورة الخبر: جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

نفى الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي اليوم السبت بشأن تعليق الدراسة والامتحانات غدا الأحد بالجامعة.

وأكد الجمال على انتظام العمل داخل قطاعات الجامعة غدا الأحد سواء فى القطاعات الطبية أو الإدارية أو التعليمية وسير أعمال الامتحانات بكافة الكليات وفق الجدول الزمنى المقرر لها.

ومن جانبه كشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن إصداره توجيهات مباشرة للقائمين بالعمل بقطاع المدينة الجامعية على فتح ابواب المدينة للطلاب المغتربين من غير المقيمين بالمدينة وذلك للمبيت بنظام الليلة بدءاً من اليوم السبت وطوال فترة الامتحانات وذلك لضمان وصول الطلاب الى لجان الامتحانات فى الموعد المقرر لها.

المصدر: elbalad

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