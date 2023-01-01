4.3 مليون تغريدة إعجاب على تويتر ..أوباما في المقدمة..

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تويتر هو منصة تواصل اجتماعي تم إطلاقها في عام 2006، تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة رسائل قصيرة تعرف باسم "تغريدات" بحد أقصى 280 حرفًا



تشهد منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تويتر، تفاعلاً واسعاً من قبل المستخدمين حول العالم.



تُعَد التغريدات الأكثر إعجاباً على تويتر مؤشراً على القضايا والأحداث التي تجذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، هذه التغريدات غالباً ما تتعلق بأحداث مهمة أو إنجازات رياضية، أو تصريحات ملهمة، أو لحظات مؤثرة في الثقافة الشعبية.

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من أبرز التغريدات التي حصدت إعجابات كثيرة تلك التي تتعلق بشخصيات عالمية.تُعتبر تغريدةٌ للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أكثر التغريدات إعجابًا بأكثر من 4.3 مليون إعجاب.