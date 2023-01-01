4.3 مليون تغريدة إعجاب على تويتر ..أوباما في المقدمة..

آخر الأخباراخبار منوعة › 4.3 مليون تغريدة إعجاب على تويتر ..أوباما في المقدمة..

صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تويتر هو منصة تواصل اجتماعي تم إطلاقها في عام 2006، تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة رسائل قصيرة تعرف باسم "تغريدات" بحد أقصى 280 حرفًا

تشهد منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تويتر، تفاعلاً واسعاً من قبل المستخدمين حول العالم.

تُعَد التغريدات الأكثر إعجاباً على تويتر مؤشراً على القضايا والأحداث التي تجذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، هذه التغريدات غالباً ما تتعلق بأحداث مهمة أو إنجازات رياضية، أو تصريحات ملهمة، أو لحظات مؤثرة في الثقافة الشعبية.

من أبرز التغريدات التي حصدت إعجابات كثيرة تلك التي تتعلق بشخصيات عالمية.

تُعتبر تغريدةٌ للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أكثر التغريدات إعجابًا بأكثر من 4.3 مليون إعجاب.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4.3 مليون تغريدة إعجاب على تويتر ..أوباما في المقدمة..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47448

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم