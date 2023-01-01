4.3 مليون تغريدة إعجاب على تويتر ..أوباما في المقدمة..

تويتر هو منصة تواصل اجتماعي تم إطلاقها في عام 2006، تتيح للمستخدمين نشر ومشاركة رسائل قصيرة تعرف باسم "تغريدات" بحد أقصى 280 حرفًا
تشهد منصات التواصل الاجتماعي، وبالأخص تويتر، تفاعلاً واسعاً من قبل المستخدمين حول العالم.
تُعَد التغريدات الأكثر إعجاباً على تويتر مؤشراً على القضايا والأحداث التي تجذب انتباه المستخدمين بشكل كبير، هذه التغريدات غالباً ما تتعلق بأحداث مهمة أو إنجازات رياضية، أو تصريحات ملهمة، أو لحظات مؤثرة في الثقافة الشعبية.
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