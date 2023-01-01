4 نصائح لحفظ وتبريد الطعام داخل الثلاجة

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تحرص المرأة على حفظ الطعام في الثلاجة، حتى يظل صالحاً لأطول فترة ممكنة، ولكن قد ترتكب بعض الأخطاء البسيطة التي تفسد الطعام ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للتبريد نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة، وفقاً لما ذكره موقع " safefood".



اليوم العالمي للتبريد.. نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة



ضبط درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل

ينصح بضبط درجة حرارة الثلاجة على 5 درجات مئوية أو أقل مع إبقاء باب الثلاجة مغلقًا، مما يساعد على رفع درجة الحرارة مع تجنب حفظ الطعام الساخن في الثلاجة، لأن ذلك يؤدي إلى رفع درجة الحرارة.



تجنب المبالغة في تعبئة الثلاجة

المبالغة في تعبئة الثلاجة قد يؤدي ذلك إلى منع الهواء البارد من الوصول للطعام، وبالتالي قد لا يتم تبريد الأطعمة بشكل صحيح.

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تخزين الأطعمة المختلفة في الأماكن الصحيحة بالثلاجةيجب تخزين الأطعمة الجاهزة للأكل مثل الجبن واللبن واللحوم المطبوخة وبقايا الطعام على الرفوف الوسطى والعلوية، مع وضع اللحوم والأسماك والدواجن النيئة في أوعية محكمة الغلق على الرف السفلي وذلك حتى لا تلامس بعضها البعض أو تتساقط على الأطعمة الأخرى.وضع بقايا الطعام في الثلاجة لمدة ساعتينينصح بوضع بقايا الطعام الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، مع تقسيمها إلى أجزاء أصغر ووضعها في صحن مسطح حتى يبرد بسرعة أكبر، أما بقايا الأرز المطبوخ يجب تبريدها ووضعها في الثلاجة خلال ساعة واحدة.وأما الطيور مثل الديك الرومي يفضل إزالة أرجله حتى يبرد بسرعة ووضع بقايا الطعام في صحن نظيف ومغطى لمنع التلوث، ويفضل تناول أي بقايا طعام خلال ثلاثة أيام.