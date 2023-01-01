4 نصائح لحفظ وتبريد الطعام داخل الثلاجة

تحرص المرأة على حفظ الطعام في الثلاجة، حتى يظل صالحاً لأطول فترة ممكنة، ولكن قد ترتكب بعض الأخطاء البسيطة التي تفسد الطعام ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للتبريد نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة، وفقاً لما ذكره موقع " safefood".
اليوم العالمي للتبريد.. نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة
ضبط درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل
ينصح بضبط درجة حرارة الثلاجة على 5 درجات مئوية أو أقل مع إبقاء باب الثلاجة مغلقًا، مما يساعد على رفع درجة الحرارة مع تجنب حفظ الطعام الساخن في الثلاجة، لأن ذلك يؤدي إلى رفع درجة الحرارة.
تجنب المبالغة في تعبئة الثلاجة
المبالغة في تعبئة الثلاجة قد يؤدي ذلك إلى منع الهواء البارد من الوصول للطعام، وبالتالي قد لا يتم تبريد الأطعمة بشكل صحيح.
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