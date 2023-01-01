4 مشروبات تسبب العطش في فصل الصيف.. استبدلها بالماء

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مع ارتفاع درجات الحرارة، يزداد إقبال الكثير على تناول المشروبات المثلجة لروي عطشهم وترطيب أجسادهم، إلا أن البعض منهم يخطأ بتناول مشروبات قد تزيد العطش على عكس توقعاتهم، بل وتسبب العديد من المخاطر، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء نوفوستي، فما هي تلك المشروبات؟



مشروبات تزيد من العطش

تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، إن هناك بعض المشروبات التي يتناولها الأفراد بغرض روي عطشهم في الصيف إلا أنها تزيد من الشعور العطش، ومنها المشروبات الغازية وعصير الليمون الحلو، إذ أنها ترفع مستوى الأنسولين في الدم بسرعة وتجعل من يتناولها يرغب في شرب المزيد دون الشعور بالإرتواء، وبجانب هذا تسبب زيادة نسبة السكر في الدم.



ولا يُنصح كذلك بشرب القهوة والشاي المُركز مع ارتفاع درجات الحرارة، لأنهما من المشروبات المدرة للبول التي تسحب السوائل من الخلايا، لذا نصحت عبدالوهاب خلال حديثها لـ «الوطن»، بضرورة شرب الفرد كميات كبيرة من الماء عند تناول الشاي والقهوة لتعويض ما يفقده الجسم من الماء والسوائل.

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أهمية شرب الماءواعتبرت استشاري التغذية والمناعة المياه أفضل وسيلة لسد العطش، مضيفة: «الماء هي أهم وأفضل مشروب في الصيف، وفي حالة لو حابين نعمل تغيير ممكن نضيف شرائح ليمون أو أعواد قرنقل أو شرائح من التفاح الأخضر»، مشيرة إلى الفوائد العديدة التي يحققها شرب الماء للجسم، منها ضمان عدم الإصابة بالجفاف لأنه يحافظ على درجة حرارة الجسم متوازنة، كما يساعد على هضم الطعام بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى دوره في تحسين الدورة الدموية.