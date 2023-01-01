4 عوامل تسبب الإصابة بـ «طنين الأذن»..منها نزلات البرد الأبرز..

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طنين الأذن مشكلة شائعة، إذ يعاني الشخص من رنين أو زئير أو نقر أو أزيز في الأذنين، ويمكن أن يكون هذا الصوت خافتًا أو مرتفعًا أو منخفض النبرة أو عالي الشدة وغالبًا ما يكون غير مسموع للآخرين.



وبحسب ما ذكره موقع news18، هناك بعض الأسباب قد تعرضك للإصابة بطنين الأذن وهي:



أدوية الضغط

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يتسبب تناول بعض الأدوية التي يكون من أعراضها الجانبية الطنين الأذن ومن أشهرها أدوية الضغط، لذا ينصح باستشارة الطبيب لتغيير نوع الدواء ادا كان من أعراضه الإصابة بطنين الأذن المزعج، كما يتسبب كذلك عدم ضبط معدلات السكر في الدم في زيادة فرص الاصابة بطنين الأذن،لذا ينصح عند ظهور هذا العرض اجراء اختبار لمستوى كل من السكر والضغط.نقص الفيتاميناتيتسبب نقص الفيتامينات وخاصة فيتامين ب 12 حيث أنه مسؤول عن تنظيم عمل الجهاز العصبي بجانب دوره في انتاج على إنتاج كرات الدم الحمراء وخلايا الحمض النووي ومن ثم يتسبب نقصه في الإصابة بالعديد من الاصابات ومن بينها الإصابة بطنين الاذن، كما نقص فيتامين "أ" الى نفس الأعراض.عدم تنظيف الأذنيتسبب تجاهل تنظيف الأذن في تراكم مادة الشمع داخل الأذن ما يؤدى الى انسدادها وهو ما يتسبب في الشعور بطنين الأذم، وهو عرض سرعان ما يزول بتنظيف الأذن.نزلات البردتسبب الاصابة بنزلات البرد الى الاصابة طنين في الأذن في الكثير من الأحيان لبعض الوقت وفي هذه الحالة يكون عرض يزول بزوال الإصابة.