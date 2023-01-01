آخر الأخبار الصحة والجمال الأسرة والطفل أخبار العالم أخبار مصر أخبار الرياضة أخبار السيارات مال واقتصاد أخبار المسلمين أخبار التعليم علم وتقنية كمبيوتر وإنترنت موبايل وجوال منوعات مقالات أجمل الصور كاريكاتير فيديوهات إعلانات مبوبة دليل المواقع دليل الشركات

4 عادات بسيطة.. وداعًا للقولون العصبي

آخر الأخبارالصحة والجمال › 4 عادات بسيطة.. وداعًا للقولون العصبي

صورة الخبر: القولون العصبى
القولون العصبى

يعد القولون من المشكلات الشائعة بشكل كبير بين جميع الأعمار ويسبب آلاما قوية جدا.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم مجموعة من العادات اليومية التى تساعد في علاج القولون.

توفر التغييرات البسيطة في نظامك الغذائي ونمط حياتك غالبًا الراحة من متلازمة القولون المتهيِّج و سيحتاج جسمك لبعض الوقت للاستجابة لهذه التغييرات.
احرص على اتباع الإرشادات الآتية:

جرب الأطعمة الغنية بالألياف:

تساعد الألياف في تقليل الإمساك لكنها قد تؤدى إلى زيادة الغازات وتفاقم المغص.

حاول زيادة كمية الألياف في نظامك الغذائي تدريجيًا على مدار عدة أسابيع بتناول أطعمة كالحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات وقد تؤدي مُكمِّلات الألياف إلى تقليل الغازات والانتفاخات عن الأطعمة الغنية بالألياف وتجنَّب الأطعمة المسببة للمشاكل و ابتعد عن تناول الأطعمة التي تثير أعراض القولون.

تناوَل الطعام في مواعيد منتظمة: لا تفوِّت وجبات الطعام، وحاول تناولها في نفس الوقت تقريبًا كل يوم للمساعدة في تنظيم وظيفة الأمعاء و إذا كنت تعاني من الإسهال، فقد تلاحظ أن تناول وجبات صغيرة ومتكررة يجعلك تشعر بتحسن من الام القولون ولكن إذا كنت مصابًا بالإمساك، فقد يساعد تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بالألياف على نقل الطعام عبر الأمعاء.


ممارسة الرياضة بانتظام: تساعد الرياضة في تخفيف الاكتئاب والإجهاد، وتُحفِّز تقلصات الأمعاء، كما يمكن أن تساعدك على الشعور بالرضا عن نفسك و اطلب من الطبيب أن يضع لك برنامجًا رياضيا لعلاج القولون.

المصدر: موقع مايو كلينك

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 4 عادات بسيطة.. وداعًا للقولون العصبي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
49498

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

خلال 30 أيام
خلال 7 أيام