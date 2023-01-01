4 طرق للخلود إلى النوم بسرعة..

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مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، يحمل كثيرون هم العودة إلى العمل، بعد 9 أيام كاملة من العطلة، وخلالها فقد الموظفون نسق أداء مهامهم الوظيفية.



ويساعدك النوم المناسب على إعادة الشحن، والانتعاش، والتحكم في الهرمونات وحتى فقدان الوزن. ومع ذلك، فإن قول النوم أسهل من فعله.



يتم إلقاء اللوم دائما على عوامل التشتيت أمامك، وأوضاع النوم. وأسباب أخرى لا حصر لها تجعل المرء يفشل في النوم جيدًا، أو بالأحرى يواجه صعوبة في النوم. في الواقع، حتى مجرد محاولة النوم يمكن أن يتحول أحيانًا إلى فكرة مثيرة للقلق تجعل عقلك مشغولًا وغير قادر على النوم.

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هل هناك حل لهذا؟ كيف يمكنك النوم أسرع؟هناك بعض النصائح والحيل المدعومة علميًا التي يمكنك اتباعها للدخول في وضع السكون والراحة، بقدر ما تستطيع. ويسرد موقع timesofindia بعض هذه الاستراتيجيات.الطريقة العسكرية للنومواحدة من أكثر الطرق شيوعًا للقيام بذلك هي اتباع الطريقة العسكرية. تم تصميم تلك التجربة لأول مرة من قبل مدرسة ما قبل الطيران التابعة للبحرية الأمريكية لمساعدة الطيارين على النوم في أقل من دقيقتين مرتين. ويقال أيضًا أنه يساعد في جعل الناس ينامون حتى لو كانوا جالسين!للنوم بالطريقة العسكرية، ركز على إرخاء عضلات وجهك. أسقط كتفيك وحرر الشد، وضع يديك على الجانب. الآن، زفير عميق، يريح صدرك. أرخِ الفخذين والساقين. تخيل صورًا بصرية مهدئة حقيقية. ومع مرور الوقت، ستجد نفسك نائمًا.كلما تدربت أكثر، كلما تحسنت في هذا الأمر وستتمكن من النوم بشكل أسرع.طريقة 4-7-8تركز هذه الطريقة الشائعة للنوم على استرخاء العضلات بشكل أساسي والنوم بشكل أسرع. يشار إليها أيضًا باسم طريقة التنفس التي تجمع بين قوة التأمل والتخيل.للقيام بذلك، ابدأ بوضع طرف لسانك على سقف فمك. ثم افصل شفتيك برفق وابدأ في الزفير من خلال الفم. ثم استنشق من خلاال الفم وعد إلى 4 واحبس أنفاسك لمدة 7 ثوان. قم بالزفير مرة أخرى. عليك القيام بذلك لمدة 8 ثوانٍ.الهدف هو محاولة الانتباه لأفعالك وعدم البقاء في حالة تأهب شديد. أكمل هذه الطريقة لمدة أربعة أنفاس كاملة على الأقل. سوف تجد جسمك يدخل في حالة ذهنية مريحة وهادئة ومستعد للنوم.لاحظ أنه إذا كنت تعاني من حالة تنفسية، فاستشر طبيبك مسبقًا لتجربة ذلك، لأن هذا قد يزيد من شدة بعض الأعراض.استرخاء العضلات التدريجيإليك إستراتيجية أخرى مدعومة علميًا لمساعدتك على النوم بسهولة. يركز هذا الاختراق على تخفيف التوتر في عضلاتك، والذي من شأنه بعد ذلك تعزيز هالة من الاسترخاء في جميع أنحاء الجسم. كما يوصى به في كثير من الأحيان للأشخاص الذين يعانون من الأرق.لتجربة ذلك، قم بقوس حاجبيك إلى أعلى مستوى ممكن لمدة 5 ثوانٍ على الأقل. سيخلق هذا بعض التوتر في جبهتك. أرخِ العضلات فورًا وانتظر لمدة 10 ثوانٍ على الأقل. وبالمثل، اخلق بعض التوتر في وجنتيك من خلال الابتسام على نطاق واسع لبضع ثوان. توقف الآن.بنفس الطريقة، ابدأ بالتقدم لأسفل وقم بعمل مقياس شد للاسترخاء في جميع أنحاء جسمك. هذا الروتين من شأنه أن يزيل كل التوتر ويسمح لجسمك بالنوم بشكل طبيعي.النية المتناقضةهناك طريقة أخرى للنوم بشكل طبيعي، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل النوم أو الأرق كثيرًا.الهدف من هذه التجربة هو مساعدة جسمك على الاسترخاء، عن طريق إجبار الجسم على فعل العكس تمامًا. في الأساس، تركز النية المتناقضة على إخبار جسمك بالبقاء مستيقظًا عمدًا للنوم بشكل أسرع. قد تكون طريقة غير تقليدية للنوم، لكن العلم يقول أن هذه الطريقة يمكن أن تساعدك على النوم بشكل أسرع من أي طريقة أخرى، وهي في الواقع أكثر فاعلية من الطرق الأخرى.