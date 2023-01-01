4 طرق لعمل الرنجة مختلفة وغير تقليدية



4 طرق لعمل الرنجة 4 طرق لعمل الرنجة

تستعد ربات المنازل لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة



مقادير الرنجة بالطحينة والبصل

سمك رنجة

بصل

طحينة

خل

طماطم

فلفل رومى

فلفل حار



طريقة عمل الرنجة بالطحينة والبصل

1- ضعى الماء فى إناء على النار وعندما تغلى أضيفى فنجان صغير من الخل الأبيض ثم نسقط الرنجة مع الماء حتى يبدأ جلدها ينتزع منها.

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2- اخرجى الرنجة من الماء ونخليها من الشوك والجلد ثم نبدأ فى تقطيعها فى طبق.3- قطعى الفلفل والطماطم والبصل ونقلبهم مع الرنجة ثم نضيف الطحينة بعد أن نمزجها بالخل والماء ونتركها فى الخليط بعض الوقت2_مقادير الرنجة المشويةرنجةبصلليمونطماطمزيتطحينةطريقة عمل الرنجة المشوية1- قومى بشوى الرنجة على النار حتى يخرج جلدها من لحمها ثم قطعيها فى طبق ونخليها من الشوك والجلد تماماً.2- نضع الزيت فى إناء على النار ثم نضيف الطماطم ونتركها قليلاً ثم نضيف الرنجة مع عصير 4 ليمونات ونقلبها جيداً ونتركها 5 دقائق ثم نقدمها مع سلطة الطحينة والبصل3_مقادير لفائف الرنجةرنجة مخلية، بصلةفلفل أخضر، بقدونسخل، ليمونملح وفلفل أسودطريقة عمل لفائف الرنجة1- ضعى قليل من الملح الفلفل الأسود على الرنجة لفيها على شكل لفافات صغيرة وثبتيها بعصا خشبية.2- ضعى لفائف الرنجة فى صينية بالفرن مع البصل المقطع شرائج والفلفل والخل والليمون وأضيفى لها قليل من الماء.3- غطى الصينية بورق فويل واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم قدميها وزينى اللفائف بالبقدونس.4_مقادير الرنجة فى الخلاطرنجةطحينةطماطمفلفل حامىليمونشطةكمونبصلةخلزيتطريقة عمل الرنجة فى الخلاط1-اسلقى الرنجة فى ماء مغلى 5 دقائق لقتل الميكروبات ثم اخليها من الجلد والشوك وقطعيها.3- قطعى البصل والفلفل والطماطم وأضيفى إليهم الطحينة والشطة والخل ثم اضربيهم فى الخلاط جيداً، قدميه ورشى فوق الطبق زيت وعصير ليمون ويقدم مع الخبز الطازج