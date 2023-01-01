4 خطوات هامه لقضاء" لونج ويك إند" سعيد.. لو ناوى تسافر بكره

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يحصل الموظفون على إجازة "ويك إند" طويلة والتى تشمل إجازة عيد العمال وشم النسيم والعطلات الأسبوعية، وقد يفضل البعض استغلال هذه الفترة واصطحاب العائلة للسفر للأماكن الساحلية المميزة للاسترخاء والراحة، ويبدأ في التحقق من الاحتياطات اللازمة التي توفر إجازة مميزة لقضاء وقت ممتع، ولأهمية هذه الاحتياطات، نستعرض في هذا التقرير 4 احتياطات مهمة وآمنة للحصول على إجازة مميزة وسعيدة، وفقا لما نشره موقع mapquest وهي:



مكان آمن

من المهم اختيار المكان الآمن الذى يوفر الحماية الكاملة للأطفال من غرف المناسبة أو منتجع تكون الأمواج غير سريعة ومليئة بالمخاطر، لذلك من المهم أولاً الاهتمام بالمكان والعمل على توفير مكان كامل غير متفرق يفرق أفراد العائلة ويثير القلق خلال الإجازة، وأيضا من الضرورى إحتواء الغرف على الضروريات اللازمة من غسالة ملابس سريعة و ثلاجة لحفظ الواجبات الغذائية وسرير يوفر الشعور بالراحة أثناء النوم وغيرها من الاحتياجات المهمة.



التعرف على برامج قضاء العطلة

كثيرا من البرامج السياحية المختلفة تقدم خصومات وعروض، وهذا يدفع البعض للحصول عليها والشعور بالسعادة لأنها توفر المال، ولكن سرعان ما يصدم البعض لعدم اكتمال الخدمات أو عدم توفيرها بشكل منتظم طوال أيام العطلات مما يفسدها، ولذلك من المهم التعرف على البرامج وإحتوائها على خدمات كاملة، وذلك لضمان عطلة سعيدة.

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التأكد من الترفيه العائليالأنشطة الصيفية الممتعة من المهم التأكد من توفيرها من قنوات مائية مناسبة للأطفال، ومساحات خضراء للجلوس والاستمتاع بالحديث مع أفراد العائلة، ومطاعم مجهزة ومتكاملة الخدمات، وفنون مختلفة ومناسبة من عرض مسرحيات، وحفلات غناء، وغيرها من الأنشطة المختلفة التي توفر الترفيه للعائلة وتزيد من الاستمتاع وقضاء وقت ممتع خلال العطلة.توفير طعاممن المهم اقتناء بعض الوجبات والأطعمة الخفيفة والجافة والتأكد من توفر الكمية المناسبة، لتوفير الطعام طوال أيام الإجازة لتجنب التعثر فى الحصول على الطعام، وقد يوفر البرنامج وجبات طوال أيام الإجازة ولكن قد لا يكون مناسب للبعض، لذلك من المهم توفير أطعمة مناسبة ومفضلة خلال العطلة.