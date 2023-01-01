4 خطوات لمنع تساقط الشعر..في الصيف..

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ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف مضرة بشكل كبير وليس فقط بالصحة، بل بصحة الشعر، حيث تؤثر موجات الحرارة الشديدة بشدة على كل من خصلات الشعر وفروة الرأس.



وبينما يحاول البعض الحد من الضرر أو تقليله عن طريق بدء الصيف بقص أطراف الشعر لتقليل التقصف والحصول على مظهر صيفي، إلا أن هناك بعض الخطوات البسيطة التي تساعد على ذلك، وفقا« لتايمز أوف إنديا».



1.عدم استخدام أي أدوات حرارية

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وللحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس خلال فصل الصيف، فإن الخطوة الأولى المطلوبة هي التقليل من استخدام أي نوع من أدوات الحرارة مثل أدوات تمليس الشعر والمجففات، ويجب على المرء أن يتجنب بشكل صارم مجففات الشعر أو المكاوي المسطحة أو مكواة الكيرلي، وحتى إذا كانت هناك حاجة ملحة، يجب أن يكون الاستخدام مقيدًا قدر الإمكان، ونظرًا لأن هذه الأجهزة تعمل عن طريق توليد حرارة زائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، فينتهي الأمر بإضعاف الخصلات والتسبب في التكسر .2.استخدام الماء الباردفي حين أن الاستحمام الدافئ في الشتاء هو أكبر مهدئ، إلا أن هناك حاجة لتجنب ذلك خلال موسم الصيف، لذلك يجب التأكد من أن الماء المستخدم لغسل الشعر ليس ساخنًا جدًا، وإلا فإنه سيجفف الخصلات، كما أن الماء البارد لغسل الشعر خلال فصل الصيف هو الحل الأفضل، ويجب على المرء أن يدرج في نظام العناية بالشعرالشامبو الخالي من الكبريتات والبارابين والمواد الكيميائية القاسية الأخرى.3.عدم التنشيف بقوةعند تجفيف الشعر بعد الغسيل، من المهم عدم فركه بالمنشفة بقوة، لأن ذلك قد يسبب الاحتكاك والتكسر، فبدلًا من ذلك، يمكن فقطالضغط برفق على الشعر أو لف المنشفة على الخصلات برفق، ويرجع ذلك لأن فرك الشعر بقوة قد يؤدي إلى إتلاف الخصلات المتطايرة بالفعل والتي تفتقر إلى الرطوبة، إضافة إلى تكسر الشعرمن فروة الرأس، مما يزيد من مشاكل الشعر في الصيف.4.الحماية من الشمسومن المهم تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، ويمكن ذلك عن طريق اختيار القبعات والأوشحة لحماية الخصلات من أشعة الشمس المباشرة، ومن الأفضل أيضًا تجنب الخروج في النهار.