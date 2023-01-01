4 خطوات للحد من ساعات تصفح طفلك للإنترنت

يقضي كثير من الأبناء أوقاتهم في مشاهدات الفيديوهات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الانضمام إلى الألعاب الإلكترونية لساعات خاصة مع بداية الإجازة الصيفية، ويحاول الكثير من الآباء البحث عن الطرق التي تحدد الوقت الذى يستغرق فيه أبنائهم متابعة "السوشيال ميديا"، للحد من أضرارها عليهم ومن خلال ما نشره موقع proactive توجد 4 خطوات تساعد في الحد من استعمال الأبناء لهواتف المحمول وهي:
كن قدوة
الآباء دائما قدوة لأبنائهم، والكثير من الأبناء يقلدون تصرفات أبائهم، ومن المهم أن يحدد الآباء أوقات تصفحهم لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وكلما كان الأباء يقضون أوقات أقل كلما قلدهم أبنائهم وأصبحت أوقاتهم أيضا أقل على مواقع التواصل الإجتماعى.
تحدث معهم
الكثير من الآباء عند رؤيتهم للأبناء متمسكين بالهواتف ولا يرغبون التخلي عنها، يدفع الآباء للتعامل معهم بحدية حتى يتركون أهدافهم ولكن عند التخلي عن التعامل بحدية وبدء مناقشة هادئة معهم والتحدث عن الأضرار التي يتسبب فيها تصفح مواقع التواصل الإجتماعى لفترة طويلة من إجهاد العينين والتأثير على النشاط البدني، والعزلة والكثير من الأضرار لإقناعهم بالحد من الساعات التى يقضونها فى تصفح مواقع التواصل الإجتماعى.
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