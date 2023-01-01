4 خطوات للحد من ساعات تصفح طفلك للإنترنت



تصفح طفلك للإنترنت تصفح طفلك للإنترنت

يقضي كثير من الأبناء أوقاتهم في مشاهدات الفيديوهات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي أو الانضمام إلى الألعاب الإلكترونية لساعات خاصة مع بداية الإجازة الصيفية، ويحاول الكثير من الآباء البحث عن الطرق التي تحدد الوقت الذى يستغرق فيه أبنائهم متابعة "السوشيال ميديا"، للحد من أضرارها عليهم ومن خلال ما نشره موقع proactive توجد 4 خطوات تساعد في الحد من استعمال الأبناء لهواتف المحمول وهي:



كن قدوة

الآباء دائما قدوة لأبنائهم، والكثير من الأبناء يقلدون تصرفات أبائهم، ومن المهم أن يحدد الآباء أوقات تصفحهم لمواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، وكلما كان الأباء يقضون أوقات أقل كلما قلدهم أبنائهم وأصبحت أوقاتهم أيضا أقل على مواقع التواصل الإجتماعى.



تحدث معهم

الكثير من الآباء عند رؤيتهم للأبناء متمسكين بالهواتف ولا يرغبون التخلي عنها، يدفع الآباء للتعامل معهم بحدية حتى يتركون أهدافهم ولكن عند التخلي عن التعامل بحدية وبدء مناقشة هادئة معهم والتحدث عن الأضرار التي يتسبب فيها تصفح مواقع التواصل الإجتماعى لفترة طويلة من إجهاد العينين والتأثير على النشاط البدني، والعزلة والكثير من الأضرار لإقناعهم بالحد من الساعات التى يقضونها فى تصفح مواقع التواصل الإجتماعى.

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الاهتمام بالأنشطة المختلفةكثيرا ما يهتم الأبناء بالأنترنت واستخدامه كوسيلة للتواصل والمعرفة والتعلم والترفيه أيضا ولكنه يقلل من التفاعل مع الطبيعة وصعوبة التواصل عند التعامل مع الآخرين وغيرها من الأضرار ولتجنب حدوث أي ضرر، من المهم لفت الآباء انتباه الأبناء لأهمية ممارسة الأنشطة الأخرى وتأثيرها الإيجابي على تطوير مهاراتهم وقدراتهم الخاصة أو إحترافهم إحدى الأنشطة الرياضية وممارستها فى الإجازة كالهوايات أو أحد الأنشطة الصيفية أو الرياضية والتميز فيها.اهتم بأبنائكتوجد أسباب تدفع الأبناء لمتابعة الإنترنت بالساعات، منها تجاهل الوالدين لهم، أو لشعورهم أنها الإجازة ويجب أن يستغلوها في متابعة السوشيال ميديا، ولعب ألعاب جديدة، فمن المهم تحديد الآباء السبب الذي يجعل أبنائهم يجلسون لساعات طويلة على الإنترنت، ويتفاعلون معهم دون شعورهم بالتوتر أو القلق ويتحدثون ويعلمونهم كيف يستخدمون الأنترنت بطريقة آمنة ولوقت قليل.