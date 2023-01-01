4 توابل سحرية تقوي الذاكرة .. لن تصدق ما هو الأخير



الذاكرة الذاكرة

أظهرت إحدى الدراسات العلمية ، من عام 2022، أن سرعتنا المعرفية تظل عالية إلى حد ما حتى سن الستين.



ووفقا لموقع اكسبرس البريطاني، هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمحاولة الحفاظ على صحة أدمغتنا قدر الإمكان، النظام الغذائي هو أحد هذه الطرق حيث توصي العديد من الهيئات الصحية بتناول نظام غذائي صحي ومتوازن مليء بالدهون الصحية للقيام بذلك .



ومع ذلك، ربما ما هو أقل شهرة هو حقيقة أن بعض التوابل يمكن أن تساعد في الصحة الإدراكية.

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وكشف خبير الأغذية ومؤسس شركة Seasoned Pioneers ، مات ويبستر، عن أربع بهارات يمكن أن تساعد في ذلك.زنجبيلوفقًا لخبير التغذية، لا يساعد الزنجبيل على تحسين صحة الجهاز الهضمي فحسب، بل إنه أيضًا من التوابل "القوية" عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ.وقال: “يحتوي الزنجبيل على مئات المواد الكيميائية النباتية، والتي تحمي جميعها من الإجهاد التأكسدي.كُركُمالكركم هو نوع آخر من التوابل القوية المليئة بالكثير من العناصر الغذائية، وقال مات: "إن مركبها الرئيسي، الكركمين، يحتوي على خصائص وقائية عصبية تساعد على حماية حدة الدماغ".كما وجد أن الكركمين يزيد من مستويات هرمون النمو BDNF، والذي ينخفض لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.القرفةوقال مات إن هذه التوابل الكلاسيكية مليئة بمضادات الأكسدة التي تمنع تراكم البروتين في الدماغ المرتبط بمرض الزهايمر ومرض باركنسون.وتابع: "لا يقتصر الأمر على تشجيع عملية التعلم وتكوين ذكريات جديدة، ومساعدة الخلايا العصبية على تكوين وإجراء اتصالات جديدة، ولكن التوابل تحتوي أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الدماغ من الآثار السلبية للتوتر".فلفل أسودمن المحتمل أن يكون الفلفل الأسود أحد أكثر التوابل شيوعًا في العالم، كما أنه من التوابل الممتازة لصحة الدماغ.