4 أطعمة شائعة تجنب تخزينها في الثلاجة

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تعد الثلاجة هي الملاذ الآمن لعدد كبير من الأشخاص لوضع مشترياتهم من خضروات وفاكهة، خاصة خلال فصل الصيف؛ للحفاظ عليها من التلف.



وكشف موقع «إكسبريس البريطاني» عن بعض الأطعمة التي يفضل عدم تخزينها في الثلاجة، حتى لا تؤدي إلى تلف في ملمسها وطعمها، منوهًا بأنه من الأفضل تخزينها فى أماكن أخرى.



وتطرق الخبراء إلى مجموعة من الأطعمة التي لا يجب تخزينها في الثلاجة، ومنها:

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الخيارأوضح الخبراء أن تخزين الخيار في الثلاجة، يمكن أن يحدث انكماش في الجلد، وتلين الخيار من الداخل.وحتى لايصبح الخيار طريا، يجب عليك تخزينه في خزانة الفاكهة، أو وضعه ببساطة في وعاء على طاولة المطبخ.الطماطمتتعرض الطماطم لنفس مصير الخيار عند وضعه في الثلاجة، فتفقد قوامها ونكهتها، لذلك من الأفضل تركها في درجة حرارة الغرفة.البصلوبسبب الرطوبة في الثلاجة، قد يصبح البصل طريا أو عفنًا، عند حفظه في الثلاجة، لذلك من الأفضل وضع البصل في مكان بارد وجاف.ولكن في حالة تقطيع البصل إلى شرائح، يمكن في هذه الحالة، تخزينه في الثلاجة.الخبزيعد الخبز أحد العناصر الغذائيةالأساسية التي لا يجب تخزينها في الثلاجة.يعتقد الكثير أن تخزين الخبز في الثلاجة، يحافظ على نضجه، إلا أن حفظه فى الثلاجة يؤدي إلى جفاف الخبز، فيحول هذا الجفاف نكهة الخبز إلى نكهة قديمة غير مرغوب فيها، لذلك من الأفضل الاحتفاظ به في خزانة الخبز بدلا من الثلاجة.