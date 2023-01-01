4 أطعمة سوداء لفقدان الوزن..أبرزها التوت..

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في السعي لفقدان الوزن، يعد دمج الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي تعزز عملية التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون أمرًا ضروريًا.



تحظى الأطعمة السوداء، الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والمواد المغذية الأساسية، بالاهتمام لفوائدها المحتملة في إنقاص الوزن، وفيما يلي أربعة أطعمة سوداء يمكن أن تساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل فعال وفقا لتايمز أوف إنديا.





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الفاصوليا السوداءتعتبر الفاصوليا السوداء مصدرًا قويًا للتغذية، حيث توفر نسبة عالية من البروتين والألياف مع الحد الأدنى من الدهون، يساعد البروتين على بناء وإصلاح العضلات، مما يعزز بدوره عملية التمثيل الغذائي ويساعد في حرق السعرات الحرارية، كما تعمل الألياف الموجودة في الفاصوليا السوداء على تعزيز الشعور بالامتلاء، وتقليل السعرات الحرارية الإجمالية ومنع الإفراط في تناول الطعام، بالإضافة إلى ذلك، تساعد الكربوهيدرات بطيئة الهضم الموجودة في الفاصوليا السوداء على الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، مما يمنع الارتفاعات والانهيارات التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة.التوت الأسودالتوت الأسود هو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية ويمكن أن تكون إضافة رائعة لنظام غذائي لإنقاص الوزن، فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف، مما يساعد على الهضم ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة في التوت الأسود، وخاصة فيتامين C والأنثوسيانين، على مكافحة الإجهاد التأكسدي والالتهابات، إذ يمكن للحلاوة الطبيعية للتوت الأسود أن ترضي الرغبة الشديدة في تناول السكر دون السعرات الحرارية المضافة، مما يجعلها بديلاً صحيًا للوجبات الخفيفة السكرية.بذور الشيابذور الشيا، على الرغم من صغر حجمها، غنية بالمواد المغذية بشكل لا يصدق، فهي مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف والبروتين، وكلها مفيدة لفقدان الوزن، وعندما تنقع بذور الشيا في السائل، تتوسع وتشكل قوامًا يشبه الهلام، مما يساعد على إبقائك ممتلئًا ورطبًا، كما يساعد محتوى الألياف على الهضم ويقلل الجوع، بينما يساعد البروتين على بناء كتلة العضلات وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، ويمكن إضافة بذور الشيا إلى العصائر والزبادي ودقيق الشوفان.العدس الأسودالعدس الأسود، هو جوهرة غذائية مليئة بالبروتين والألياف والمعادن الأساسية. فهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالشبع، مما يجعلها طعامًا مثاليًا لفقدان الوزن، إذ يساعد المحتوى العالي من الألياف على الهضم ويساعد في الحفاظ على مستويات ثابتة للسكر في الدم، بينما يدعم البروتين نمو العضلات والتمثيل الغذائي.