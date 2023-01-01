4 أشياء يمكن تنظيفها باستخدام سائل غسل الأطباق..بخلاف الأطباق..



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

في الوقت الذي يسعى فيه الكثير لتوفير أموالهم خلال الحياة اليومية، يظهر دور منتج سائل تنظيف الأطباق و الذي يتفوق على جميع المنتجات الأخرى من حيث تعدد الاستخدامات والسعر، والكثير من الأشياء التي يمكن فعلها به أكثر من مجرد غسل الأطباق.



ويمكن لدمج هذا المنتج مع الخل، أن يؤدي إلى الحصول على منظف قوي يمكن إضافته إلى زجاجة رذاذ، و استخدامه أيضًا، و فيما يلي أبرز الأشياء التي يمكن تنظيفها باستخدام منتج التنظيف القوي هذا، حسب موقعstuff.



-الأرضيات

قد يعجبك أيضا...

أشار مجموعة من المستهلكين، بأن منظفات الأرضيات معظمها لم يكن أفضل من الماء العادي لتنظيف الأرضيات، لذلك يوصون بالقيام برش القليل من سائل غسل الأطباق في دلو الممسحة وملئه بالماء الساخن للحصول على منظف فعال يترك الأرضيات متألقة.-زجاج الدشتجعل بقايا الصابون وبقع الماء العسر زجاج الدش يبدو ضبابيًا، مما يجعل الإستحمام غير مجالًا للإسترخاء، ويمكن إصلاح ذلك باستخدام القليل من صابون الأطباق على إسفنجة لطيفة، و تبليلها بالماء للحصول على رغوة ثم فرك الزجاج، وشطفه بالماء والصابون واستخدام ممسحة لإزالة الماء الزائد.-الحمامالدش ليس هو الشيء الوحيد الذي يمكن تنظيفه باستخدام سائل غسل الأطباق، بل يمكن تنظيف معظم الحمامات أيضًا، بدءًا من حوض الإستحمام والبلاط وحتى المرحاض، و يتم ذلك عن طريق تنظيف الغبار أولاً واستخدام الماء الساخن والصابون للحصول على أفضل النتائج، مع الآخذ في الإعتبار أن هناك بعض الأسطح قد تحتاج إلى الشطف أو المسح بعد أن تجف.-النوافذ والمرايايشير الخبراء بالتخلص من استخدام رذاذ تنظيف النوافذ، واستخدام قطعة قماش وماء وصابون للتنظيف، و اتباع ذلك باستخدام ممسحة مطاطية، و سيتم الحصول على لمسة نهائية خالية من الخطوط?.