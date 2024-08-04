300 جنيه| أسعار الذهب تعكس الاتجاه نحو التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة



أسعار الذهب أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم تراجعا بعد ارتفاعات قياسية الأيام الماضية، بالتزامن مع قفزة سعر الأوقية عالميا لتحلق عند أعلى قمة في تاريخها والتي تخطت 2500 دولار لأول مرة في معاملات وول ستريت لتسجل أعلى نقطة عند 2,531 دولارا.

قد يعجبك أيضا...

وتسببت التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في ارتفاع سعر الذهب، مما أثر بشكل مباشر على الأسعار محليا ، وسجل سعر عيار 21 اليوم إلى نحو يقترب من 3700 جنيه بالمصنعية والضريبة والدمغة عند الشراء.وأظهر محضر الاجتماع الذي صدر، الأربعاء، أن مسؤولي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعهم في يوليو اقتربوا من خفض سعر الفائدة الذي طال انتظاره، بينما أشاروا إلى أن التخفيض في سبتمبر أصبح محتملاً بشكل متزايد، بما ينذر بمزيد من ارتفاع في أسعار الذهب الفترة المقبلة.سعر الذهب عيار 18 اليومسعر الذهب عيار 18 سجل تراجعا اليوم لنحو 2970 جنيها بعدما لامس 3000 جنيه بدون مصنعية، ويظل متراجعًا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون مصنعية.أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعيةسعر جرام الذهب عيار 21 فهو من الأكثر بحثا عند الإقبال على الزواج أو الخطوبة أو المناسبات المختلفة، فهو العيار المفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين خاصة عند شراء المشغولات مع عيار 18 ، بخلاف عيار 24.سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية بلغ نحو 3,455 جنيها كأقل سعر اليوم للبيع ، حيث سجل السعر بدون مصنعية قبل يومين نحو 3495 جنيها للشراء مقارنة بنحو 3190 يوم 120 يوليو الماضي ، ويضاف عليه سعر مصنعية قد يصل إلى 200-250 جنيه.ويظل سعر جرام الذهب عيار 21 بالرغم من ارتفاعه الكبير، متراجعاً بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية.ما هو سعر الذهب اليوم؟ويبحث الكثير من الراغبين في شراء الأصفر عن ما هو سعر الذهب اليوم؟، خاصة المقبلون على الزواج أو اللذين لديهم مناسبات مختلفة لشراء المشغولات الذهبية، حيث يهتم شريحة كبيرة بسعر الذهب عيار 18 وكذلك عيار 21.سعر الذهب اليوم الخميسكما يكثر البحث اليوم الخميس عن سعر الذهب في محلات الصاغة المختلفة خاصة عياري 18/ وعيار 21 ، وكذلك عيار 24 لشراء السبائك والجنيه الذهب.وبخصوص سعر الذهب اليوم ، فقد سجل سعر الذهب عيار 18 2978 جنيه للشراء بدون مصنعية ويظل متراجعًا بفارق كبير عن أعلى سعر سجله بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون مصنعية.سعر الجنيه الذهب اليوموعن سعر الجنيه الذهب ضمن أسعار الذهب فيبحث عنه الكثير من الراغبين في حفظ أموالهم وتجميدها في الذهب أو استثمارها نظرا لمصنعيته المنخفضة مقارنة بالمشغولات الذهبية فهو الخيار الأفضل في هذه الحالة، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.وهبط سعر الجنيه الذهب، إلى 27,800 جنيها بعد 28120 جنيها، بفارق نحو 300 جنيه فيما سجل 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر في نهاية يناير 2024 مع القفزة الكبيرة التي شهدها المعدن محليا حينها.توقعات سعر الذهبلا يمكن الجزم بشأن توقعات سعر الذهب سواء على المستوى المحلي في مصر بمحلات الصاغة أو على المستوى العامي ، فهو مرتبط بعدة عوامل أبرزها حجم الإقبال على البيع والشراء دوليا، ومحليا يزيد عاملي سعر الدولار والسعر العالمي على نسبة البيع والشراء.سعر جرام الذهب كم؟وعن سعر جرام الذهب ، فيقدم موقع صدى البلد لكم في هذا التقرير أحدث أسعار الذهب في السوق وقت كتابة التقرير ، ومع العلم أنها تتغير على مدار اليوم وفق العوامل التي تحدد السعر وهي السعر العالمي وحركة البيع والشراء وسعر الدولار في البنوك:*سعر الجرام عيار 24سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر: 3,971 جنيها للشراء و 3960 جنيها للبيع .*سعر الذهب عيار 21سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3475 جنيها للشراء و 3,465 جنيها للبيع.*سعر الجرام عيار 18سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2978 جنيها للشراء - 2970 جنيها للبيع.*سعر الجرام عيار 14سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2316 جنيها للشراء.*سعر الجنيه الذهببلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 اليوم الخميس : 27,840 جنيها للشراء و 27,680 جنيه للبيع.أيهما أفضل ذهب عيار 18 أو 21؟يبحث الكثير من المشترين عن ، أيهما أفضل ذهب عيار 18 أو 21؟،، ولكن دعونا نقول أن عيار الذهب هو مصطل يعبر عن درجة نقاء الذهب.ويتم في كثير من الأحيان خلط الذهب بعناصر أخرى مثل النحاس والزنك بنسب مختلفة للحصول على المنتجات الذهبية ، وكلما زادت نسبة هذه المعادن في الذهب قل العيار والعكس