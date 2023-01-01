3 وصفات طاجن بطاطس مختلفة ستذهلكِ بسهولتها وطعمها اللذيذ

طاجن البطاطس
يمكنك تجربة أي من هذه الأفكار لطاجن البطاطس، حيث تتميز كل وصفة بنكهتها الفريدة وسهولة التحضير، استمتعي بوجبتك!
طريقة عمل طاجن البطاطس بـ 3 أفكار مختلفة
1. طاجن البطاطس باللحم المفروم
المكونات:
4 حبات بطاطس متوسطة (مقشرة ومقطعة شرائح)
300 جرام لحم مفروم
1 بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بهارات (مثل الكمون، البابريكا)
ملح وفلفل حسب الذوق
1 كوب مرق لحم أو ماء
زيت نباتي
الخطوات:
في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلوا.
أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونه. ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل.
في طاجن، ضعي طبقة من شرائح البطاطس، ثم طبقة من اللحم، وكرري العملية.
صبي المرق فوق المكونات وغطي الطاجن.
ضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.
2. طاجن البطاطس بالخضار
المكونات:
1 بصلة مفرومة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل حسب الذوق
1 ملعقة صغيرة زعتر مجفف
الخطوات:
سخني زيت الزيتون في طاجن وأضيفي البصل حتى يذبل.
أضيفي البطاطس والخضار واتركيها لمدة 5 دقائق مع التقليب.
تبلي بالملح والفلفل والزعتر واخلطي جيدًا.
غطي الطاجن وضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة.
3. طاجن البطاطس بالدجاج
المكونات لعمل طاجن البطاطس بالدجاج
4 حبات بطاطس متوسطة (مقطعة شرائح)
2 صدور دجاج (مقطعة إلى مكعبات)
1 بصلة مفرومة
2 فص ثوم مفروم
1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج
ملح وفلفل حسب الذوق
1 كوب كريمة طهي (اختياري)
الخطوات لعمل طاجن البطاطس بالدجاج
في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلوا.
أضيفي مكعبات الدجاج وبهارات الدجاج، وقلبي حتى ينضج الدجاج.
في طاجن، ضعي طبقة من شرائح البطاطس، ثم أضيفي خليط الدجاج.
إذا كنتِ ترغبين، يمكنك صب الكريمة فوق المكونات.
غطي الطاجن وضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.
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