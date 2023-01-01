3 وصفات طاجن بطاطس مختلفة ستذهلكِ بسهولتها وطعمها اللذيذ



طاجن البطاطس طاجن البطاطس



يمكنك تجربة أي من هذه الأفكار لطاجن البطاطس، حيث تتميز كل وصفة بنكهتها الفريدة وسهولة التحضير، استمتعي بوجبتك!

قد يعجبك أيضا...

طريقة عمل طاجن البطاطس بـ 3 أفكار مختلفة1. طاجن البطاطس باللحم المفرومالمكونات:4 حبات بطاطس متوسطة (مقشرة ومقطعة شرائح)300 جرام لحم مفروم1 بصلة مفرومة2 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة بهارات (مثل الكمون، البابريكا)ملح وفلفل حسب الذوق1 كوب مرق لحم أو ماءزيت نباتيالخطوات:في مقلاة، سخني الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلوا.أضيفي اللحم المفروم وقلبي حتى يتغير لونه. ثم أضيفي البهارات والملح والفلفل.في طاجن، ضعي طبقة من شرائح البطاطس، ثم طبقة من اللحم، وكرري العملية.صبي المرق فوق المكونات وغطي الطاجن.ضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 45 دقيقة.2. طاجن البطاطس بالخضارالمكونات:1 بصلة مفرومة2 ملعقة كبيرة زيت زيتونملح وفلفل حسب الذوق1 ملعقة صغيرة زعتر مجففالخطوات:سخني زيت الزيتون في طاجن وأضيفي البصل حتى يذبل.أضيفي البطاطس والخضار واتركيها لمدة 5 دقائق مع التقليب.تبلي بالملح والفلفل والزعتر واخلطي جيدًا.غطي الطاجن وضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة.3. طاجن البطاطس بالدجاجالمكونات لعمل طاجن البطاطس بالدجاج4 حبات بطاطس متوسطة (مقطعة شرائح)2 صدور دجاج (مقطعة إلى مكعبات)1 بصلة مفرومة2 فص ثوم مفروم1 ملعقة صغيرة بهارات دجاجملح وفلفل حسب الذوق1 كوب كريمة طهي (اختياري)الخطوات لعمل طاجن البطاطس بالدجاجفي مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل والثوم حتى يذبلوا.أضيفي مكعبات الدجاج وبهارات الدجاج، وقلبي حتى ينضج الدجاج.في طاجن، ضعي طبقة من شرائح البطاطس، ثم أضيفي خليط الدجاج.إذا كنتِ ترغبين، يمكنك صب الكريمة فوق المكونات.غطي الطاجن وضعيه في فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 40 دقيقة.