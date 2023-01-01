3 نصائح هامه للوقاية من تسوس الأسنان عند الأطفال



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

من الطبيعي أن يحدث تسوس الأسنان في أي عمر، وتساقط أسنان الطفل في نهاية المطاف لإفساح المجال لأسنان البالغين الدائمة، ولكن من الممكن لطبقة المينا الرقيقة والأكثر ليونة أن تتسبب في تسوس أسنان الطفل

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يمكن لتسوس الأسنان أن تؤثر على الأكل والكلام، ويمكن أن تنتقل البكتيريا إلى أسنان الطفل، مما يؤدي إلى ظهور بقع بيضاء ومناطق بنية اللون، مما قد يؤدي إلى تساقطها قبل الأوان، لذلك من المهم اتخاذ الاجراءات السريعة لمعالجة هذه الحالة، وفيما يلي أبرز النصائح التي يجب اتباعها تجنب ذلك، وفقا لموقع «smiledentalcenterct».التنظيف بالفرشاةيجب أن تبدأ عادات الأسنان الجيدة منذ الطفولة، فيتم الآتي:• السنة الأولى: نظفي لثة طفلك بقطعة قماش أو شاش، وعندما تظهر الأسنان، استخدمي فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة وجزءًا بحجم حبة الأرز من معجون الأسنان.• من عمر 1 إلى 3 سنوات: استمري في تنظيف أسنان طفلك مرتين يوميًا لمدة دقيقتين.• من سن 3 إلى 6 سنوات: في هذه المرحلة، يكون طفلك جاهزًا لبدء تنظيف أسنانه بنفسه باستخدام فرشاة أسنان صغيرة ذات شعيرات ناعمة مع كمية بحجم حبة البازلاء من معجون الأسنان.مراقبة أسلوب طفلك حتى يبلغ الثامنة من عمره أو حتى يتمكن من تنظيف أسنانه بسهولة بمفرده، مع ضرورة الحرص على أن تكون الأم قدوة لطفلها فيما يتعلق بتنظيف أسنانه بالفرشاة مرتين يوميًا واستخدام خيط تنظيف الأسنان مرة واحدة على الأقل.الحد من نقل اللعابعلى الرغم من عادات تنظيف الأسنان الجيدة، لا يزال طفلك عرضة للإصابة بتسوس الأسنان نتيجة التعرض للعاب الذي يحتوي على البكتيريا، لذلك يوصي الأطباء بالحفاظ على نظافة فمك وتجنب مشاركة الأدوات والأكواب مع طفلك، إضافة لاختبار الطعام قبل إطعامه للطفل، حتى لا ينقل البكتيريا.التفكير في عادات الأكلإلى جانب عادات تنظيف الأسنان الجيدة، يجب التفكير في النظام الغذائي لطفلك وكيفية تناوله للطعام، لذلك يجب فعل الآتي:• نظفي أسنان الطفل مباشرة بعد الرضاعة.• تجنب تعريض أسنانهم ولثتهم للطعام والسوائل لفترات طويلة من الزمن.• حدد عدد مرات استخدام طفلك لكوب الشرب وتناول الوجبات الخفيفة أو شرب العصير، والذي قد يحتوي على سكريات طبيعية ومضافة.• يجب ألا يتناول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 6 سنوات أو أقل أكثر من 6 أونصات من العصير يوميًا.• تأكدي من أن وجباتك بها توازن بين الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.• يجب أن يكون تناول السكر محدودًا، وعند تناول طفلك شيئًا حلوًا، فمن المهم تنظيف أسنانه بالفرشاة على الفور بعد ذلك.