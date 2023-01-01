3 مشروبات فعالة للتخلص من الانتفاخ خلال الحمل



مشروبات فعالة للتخلص من الانتفاخ مشروبات فعالة للتخلص من الانتفاخ



تواجه المرأة العديد من المشاكل خلال فترة الحمل، والتي تشيع فيها مشكلة الانتفاخ بشكل كبير، يؤدي الانتفاخ إلى تكوين الغازات في المعدة والشعور بالشبع بعد تناول القليل من الطعام.

قد يعجبك أيضا...

في الواقع، خلال فترة الحمل، يرتفع مستوى هرموني البروجسترون والإستروجين في جسم المرأة، مما قد يؤثر على الجهاز الهضمي، إذا كنت تواجهين أيضًا هذا النوع من المشاكل أثناء الحمل، وبصرف النظر عن هذا، يمكنك التغلب على مشاكل الجهاز الهضمي بمساعدة بعض العلاجات المنزلية.علاجات منزلية لانتفاخ الحملاشرب المزيد من الماءيقول الأطباء أن النساء يشتكين أكثر من الانتفاخ أثناء الحمل، إذا كنت تواجه الكثير من مشاكل الانتفاخ، ففي هذه الحالة اشرب كوبًا أو كوبين من الماء الفاتر، يمكن تحسين عملية الهضم عن طريق شرب الماء، مما قد يقلل أيضًا من شكاوى الانتفاخ. وبصرف النظر عن هذا، شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء طوال اليوم.استخدام الشمريمكنك تناول الشمر لتقليل مشكلة انتفاخ البطن أثناء الحمل، يحتوي الشمر على إنزيمات هضمية، والتي يمكن أن تقلل من المشاكل المتعلقة بالهضم، بمساعدتها، يمكن علاج مشاكل مثل عسر الهضم وانتفاخ البطن، إذا كنت تعاني من الانتفاخ ، تناول الشاي المصنوع من الشمر.توفر الحلبة الراحة من الانتفاخيمكن أن يكون استهلاك بذور الحلبة صحيًا للغاية لتقليل شكاوى الانتفاخ، يحتوي على العديد من أنواع مضادات الأكسدة والألياف، والتي يمكن أن تقلل من مشكلة عسر الهضم، قبل تناولها، أضف ملعقة صغيرة من بذور الحلبة إلى كوب من الماء وقم بغليها جيداً وبعد تناولها، يمكن أن يقلل هذا من مشكلتك إلى حد كبير.