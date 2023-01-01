3 علاجات طبيعية يجب تضمينها في روتينك اليومي لعلاج تساقط الشعر..

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يعد تساقط الشعر مشكلة رئيسية يواجهها معظمنا في حياتنا اليومية، تساقط ما بين 50 إلى 100 خصلة شعر يوميًا أمر طبيعي، ومع ذلك، فإن فقدان أكثر من 100 خصلة شعر يدل على وجود مشكلة صحية أساسية.



وحسب ما ذكره موقع تايمز أوف إنديا، هناك بعض العلاجات الطبيعية للتعامل مع تساقط الشعر





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خل التفاحيحتوي خل التفاح على فيتامين C وفيتامين B والمعادن مثل البوتاسيوم، التي تغذي بصيلات الشعر وتقوي ساق الشعر. ويعمل كمنظف طبيعي، ويزيل تراكم الأوساخ والزيوت وبقايا المنتجات من فروة الرأس وبصيلات الشعر.وأضف خل التفاح وزيت جوز الهند في وعاء واخلطهما جيدًا، وضعيه على شعرك وقم بتدليكه بلطف شديد، وارتدي قبعة الاستحمام واتركيها لمدة 30-60 دقيقة على الأقل.الريحانيتميز الريحان بخصائص تساعد في تقوية الشعر، ويمكن أن يساعد في تقليل تساقط الشعر عن طريق زيادة قوة الجذور، كما أنه يحسن الدورة الدموية ويمكن أن يزيد من لمعان الشعر ويساعد أيضًا في جعل شعرك طويلًا وكثيفًا.تُمزج أوراق الريحان مع صفار البيض معًا. وأضف زيت الزيتون إليه واخلطه جيدًا، وضعي هذا القناع على شعرك واتركيه لمدة 40 دقيقة. وقومي بنقع المنشفة في الماء الساخن ثم عصرها ووضعها على البخار على الشعر، واغسلي شعرك واتركيه يجف بالهواء.بذور الحلبةبذور الحلبة غنية بالبروتينات وحمض النيكوتينيك، الذي يقوي بصيلات الشعر ويعزز نمو الشعر، فإن نقع بذور الحلبة طوال الليل، ثم طحنها للحصول على عجينة. أضف زيت جوز الهند وفيتامين E للحصول على نتائج أفضل.ضعي العجينة على فروة رأسك وشعرك، واتركيها لمدة 45 دقيقة، ثم اشطفيها بالماء. كرر هذا العلاج مرتين في الأسبوع.