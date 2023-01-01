3 طرق طبيعية وفعالة للتخلص من الهالات السوداء



الهالات السوداء الهالات السوداء



مشكلة الهالات السوداء ليست غريبة على كل من الرجال والنساءوعندما تحدث، يضطروا إلى اللجوء إلى المكياج والكونسيلر لإخفاء هذه الهالات السوداء.



وبما أن الجلد حول العينين حساس، فمن الأفضل اللجوء إلى العلاجات الطبيعية بدلاً من المنتجات الكيميائية لعلاج هذه المشاكل، لذا، إليك قائمة من العلاجات المنزلية البسيطة والقابلة للتنفيذ بسهولة للهالات السوداء والتي يمكن أن تساعد في بث حياة جديدة حول عينيك.



أكياس الشاي الباردة

من أكثر الطرق فعالية وسهلة للغاية لمكافحة هذه الهالات السوداء تحت العينين هي استخدام أكياس الشاي الباردة، ويفضل، عند استكشاف كيفية التخلص من الهالات السوداء، استخدام أكياس الشاي الأخضر أو ??شاي البابونج للحصول على نتائج سريعة، ويعتقد أن الكافيين المتبقي يساعد على انقباض الأوعية الدموية مما يقلل من تدفق الدم، مما يساعد على توفير بعض الراحة من الهالات السوداء.

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كيفية استخدام أكياس الشاي الباردة – انقعي الأكياس في الماء ثم ضعيها في الثلاجة.أخرجيها من الثلاجة وضعيها بلطف على كلتا عينيك لمدة 10 إلى 15 دقيقة، وكرر بانتظامبطاطس مبشورة أو خيار مبشورهذا إلى حد بعيد أحد أكثر العلاجات المنزلية فعالية للهالات السوداء، كما أنها تساعد في تقليل الانتفاخ حول منطقة العين.تساعد الفيتامينات ومضادات الأكسدة والطبيعة المضادة للالتهابات لهذه الخضار المبردة على تقليل الالتهاب حول العينين بينما تساعد أيضًا في تجنب السواد.كيفية استخدام البطاطس أو الخيار - ابشري بعض البطاطس النيئة أو الخيار وضعي القطع على عينيك.استرخي وقم بإزالتها بعد 10-12 دقيقة.بدلا من ذلك، يمكنك أيضا استخراج عصير البطاطس أو الخيار، خذي قطعة من القطن، وانقعيها في العصير، ثم ضعيها على عينيك.تأكدي من تغطية المنطقة المحيطة بالهالات السوداء بالكامل.اتركيه لمدة 1-3 دقائق ثم اغسليه بالماء البارد.في حالة ضيق الوقت، يمكنك أيضًا وضع شرائح الخيار أو البطاطس مباشرة على عينيكالمصدر