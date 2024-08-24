3 طرق أونلاين لتفعيل بطاقة المرتبات والمشتريات من بنك مصر

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تسعى البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري لتقديم أفضل الخدمات البنكية لجذب المزيد من العملاء، ويعد تطبيق الموبايل البنكي أبرز تلك الخدمات والذي يوفر الكثير من الوقت والجهد كما يتيح إنجاز العديد من المهام والخدمات المالية.

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وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية 3 طرق لتفعيل بطاقات بنك مصر الائتمانية والخصم المباشر عبر تطبيق الموبايل البنكي، وفقا للموقع الرسمي للبنك.خطوات تفعيل بطاقات الائتمان- الطريقة الأولى:تتمثل في الإشعار الذي يظهر على الشاشة عند الدخول إلى تطبيق الموبايل البنكي، قم بالضغط على زر «تفعيل البطاقة».- الطريقة الثانية:من خلال قسم البطاقات في الصفحة الرئيسة، ستظهر كلمة «تفعيل» من أجل تفعيل بطاقة الائتمان أو الخصم المباشر، قم بالضغط عليها.- الطريقة الثالثة:من خلال القائمة الرئيسية، قم بالضغط على إدارة البطاقات، ثم اختر البطاقة التي تود تفعيلها.واستكمالا لذلك، سيطلب منك إدخال تاريخ انتهاء البطاقة، وبعد ذلك ستصلك رسالة عبر التطبيق تتضمن رقم سري متغير يستخدم لمرة واحدة OTP، وبعد ذلك عليك إدخال الرقم السري المتغير لتفعيل البطاقة.