3 دول تتنافس على استضافة السوبر الأفريقي.. مفاجآت من خالد الغندور!

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صورة الخبر: خالد الغندور
خالد الغندور


شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عن السوبر الأفريقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: "السوبر الأفريقي خارج مصر و طلبات الاتحاد الأفريقي 5 مليون دولار للاستضافة و من المتوقع إقامته في اسيا و ثلاث دول السعودية و الإمارات و قطر واحدة من هذه الدول الشقيقة الأقرب لاستضافة الحدث الكبير بين اكبر فريقين في أفريقيا و الوطن العربي الأهلي و الزمالك".

يحسم المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الموعد النهائي لبطولة أمم إفريقيا المقررة بالمغرب 2025، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، يأتي هذا بعد أيام من الإعلان الرسمي عن إجراء قرعة التصفيات في 4 يوليو المقبل بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب تتصدر المشهد في اجتماع "كاف"
يحسم "كاف" موعد كأس أمم إفريقيا 2025 في اجتماعه اليوم، وجاء في بيانه: "تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعًا اليوم الجمعة 21 يونيو، برئاسة باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، لمناقشة عدد من القضايا، وينطلق الاجتماع عند الخامسة مساءً".

المصدر: elbalad

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