3 حيل سحرية للسيطرة على سلبيات الشخص النرجسي

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في حياتنا اليومية نصادف أشخاصًا نرجسيين، يتميزون بسلوكيات تجعل التعامل معهم تحديا كبير؛ إذ تتسم الشخصية النرجسية بالأنانية، وحب الذات المفرط، والافتقار للشعور بالآخرين، ما يجعل العلاقات معهم مرهقة للغاية، وخاصة إذا كان ذلك الشخص على درجة مقربة منا.

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وبحسب موقع «psych central» فإن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها ضد الأشخاص النرجسية، للسيطرة على سلبياتهم والحفاظ على الصحة النفسية من التدهور بفضلهم.كيفية تجنب سلبيات الشخص النرجسيفي المعتاد لا يستوعب الشخص النرجسي أنه مؤذي لمن حوله، بل يراهم المخطئين دائمًا، ويعمل على إثبات ذلك لكل محيطه، مع إبراز صورته بشكل ملائكي، بخلاف الشعور بالغيرة من نجاح أي شخص، وبدأ إلصاق التهم به، ما يؤثر على الصحة النفسية لمن يتعاملوا معهم، ولكن هناك بعضًا من الحيل تساعد بشكل كبير في تفادي الضرر الذي يمكن أن ينتج عنهم، ومنها ما يلي:وضع حدود واضحة وثابتةمن الضروري وضع حدود صارمة في التعامل مع الأشخاص النرجسية؛ إذ يتدخلون بشكل غير مقبول في أمور الآخرين، لذا يجب التوضح لهم حول ما هو مقبول أم لا، مع التمسك بتلك الحدود، حتى تحافظ على صحتك النفسية.تجنب الجدالاتالدخول في جدال مع الشخص النرجسي غالبًا ما يكون غير مفيد؛ إذ أنهم نادرًا ما يعترفون بأخطائهم، لذا ينصح باستخدام عبارات تعبر عن المشاعر دون الإفصاح بشكل هجومي مباشر، فيمكن أن تعبر مثلًا بـ«أشعر بشعور سلبي عندما يحدث هذا».الحفاظ على مسافة عاطفيةمن المهم الحفاظ على مسافة عاطفية بينك وبين الشخص المصاب بالنرجسية، ولا تسمح بالسيطرة على مشاعرك؛ حتى لا يتسبب ذلك في تأثير سلبي على حالتك النفسية، لهذا السبب لا تنخرط في الشعور بالحب معهم، وابق مركزًا على احتياجاتك وصحتك النفسية.