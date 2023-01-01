3 أعشاب نباتية طبيعية لطرد الفئران من المنزل نهائياً!

هناك بعض الأعشاب التي يُقال إنها تعمل كطاردة للفئران وتساعد في التخلص منها، ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أنه لا توجد أدلة قوية علمية تثبت فعالية هذه الأعشاب بشكل قاطع في طرد الفئران.
إليك ثلاثة أعشاب يمكن أن تساعد في الحد من وجود الفئران في المنزل، كشف عنها موقع هيلثي :
النعناع: يقال إن رائحة النعناع تزعج الفئران وتبعدها. يمكن وضع أكياس النعناع الجافة في الأماكن التي يشتبه في تواجد الفئران بها، مثل الزوايا والفتحات.
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