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3 أطعمة تحميك من الإرهاق في فصل الصيف

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صورة الخبر: صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

يعاني كثير من الأشخاص من الإرهاق والكسل في فصل الصيف وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة، ولذلك نقدم لكم أبرز الأطعمة التي تساعد على تقليل الشعور بالإرهاق في فصل الصيف، وذلك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

البطيخ
إن الجفاف وعدم شرب كمية كافية من الماء قد يؤدي إلى تقلص العضلات والصداع، ويتكون البطيخ من 92 بالمئة ماء، لذا فإن تناوله يعد طريقة سريعة وسهلة لترطيب الجسم.
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البيض
مصدر رائع للبروتين، ويوفر طاقة "طويلة الأمد"، مليء بالليوسين، وهو حمض أميني يعزز إنتاج الطاقة بطرق مختلفة.


الشوفان
يعد الشوفان خيارا رائعا لتعزيز الطاقة، كما أنه يساعد في زيادة مستويات السيروتونين، مما قد يساعد في تقليل الإجهاد وتحسين الذاكرة والتعلم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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