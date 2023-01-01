3 أطعمة تحميك من الإرهاق في فصل الصيف



صوره ارشيفيه صوره ارشيفيه

يعاني كثير من الأشخاص من الإرهاق والكسل في فصل الصيف وذلك بسبب أرتفاع درجات الحرارة، ولذلك نقدم لكم أبرز الأطعمة التي تساعد على تقليل الشعور بالإرهاق في فصل الصيف، وذلك بحسب موقع تايمز أوف إنديا.

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