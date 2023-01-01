2800 دولار سعر أول هاتف ثلاثي الطي من HUAWEI

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إذا كنت تعتقد أن سعر iPhone 16 Pro Max أو Samsung Galaxy Z Fold 6 بمواصفات كاملة مرتفع، فإن هواوي لديها هاتف رائد جديد قد يتطلب من بعض الأشخاص القيام بسرقة بنك لشراءه.

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سيظهر Mate XT، الذي تدعي الشركة أنه أول هاتف ثلاثي الطي يصل إلى السوق، لأول مرة في الصين وسيبدأ سعره من 19999 يوانًا (حوالي 2800 دولار أمريكي). وهذا يكفي لشراء iPad Pro مقاس 11 بوصة وM3 MacBook Air وiPhone 16 - ولا يزال لديك نقود إضافية.استغرق الأمر من هواوي خمس سنوات لتطوير Mate XT، وفقًا لرئيس أعمال المستهلك، ريتشارد يو. وكجزء من هذه العملية، يُقال إن الشركة حققت اختراقات في تقنية الشاشة والمفصلة. يطوى الجهاز على شكل أكورديون، حيث ينحني مفصل واحد للخارج والآخر للداخل، مما يترك أحد الألواح متاحًا للاستخدام كشاشة خارجية مقاس 6.4 بوصة.قال يو خلال حفل إطلاق، وفقًا لشبكة CNN، "هواوي ميت إكس تي هو أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، وأكبر وأرق هاتف قابل للطي على مستوى العالم". "نحن أول من حقق الطي الخارجي (في الهواتف الذكية) وأول من ابتكر هاتفًا قابلًا للطي إلى الداخل بدون فجوات".على الرغم من السعر المرتفع، فقد استحوذ ميت إكس تي بالفعل على خيال المستهلكين الصينيين. بحلول وقت مبكر من يوم الثلاثاء، تلقت هواوي 3.7 مليون طلب مسبق.ليس من المستغرب لماذا كشفت هواوي رسميًا عن الجهاز بعد ساعات من حدث آيفون يوم الاثنين - فهي تتطلع إلى سرقة بعض من بريق آبل. نظرًا لأرقام الطلب المسبق وتحديثات أجهزة آيفون المتواضعة نسبيًا هذا العام (تعتمد آبل على ميزات Apple Intelligence المتأخرة كنقطة بيع رئيسية)، فقد نجحت هواوي للتو في تحقيق ذلك.عند فتحه بالكامل، يحتوي ميت إكس تي على شاشة 3K مقاس 10.2 بوصة بنسبة شاشة إلى جسم تبلغ 92 بالمائة. يمكن للمشترين استخدام لوحة واحدة أو اثنتين أو كل اللوحات الثلاث في وقت واحد (يبلغ حجم الشاشة المكونة من لوحتين 7.9 بوصة). يأتي باللون الأحمر أو الأسود مع لمسة نهائية من الجلد في الخلف وحواف ذهبية على الحواف والطيات. عندما يكونون خارج نطاق شبكة خلوية، سيتمكن المالكون من التواصل مع بقية العالم عبر الأقمار الصناعية.كما قد تتخيل، هناك مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية أيضًا، بما في ذلك وظيفة إدخال الصوت التي يمكنها تلميع وترجمة النص. هناك خيار لفتح روبوت الدردشة على جانب واحد من الشاشة للإجابة على الأسئلة وتلخيص المقالات. هناك أيضًا أداة تحرير الصور بالذكاء الاصطناعي. في هذا الصدد، تقول هواوي إن نظام الكاميرا الثلاثية (الذي يتميز بكاميرا مقربة للمنظار وكاميرا بزاوية عريضة للغاية) يتضمن تكبير بصري تقريبي يبلغ 5.5x.ومع ذلك، ليست هواوي أول شركة تعرض جهازًا ثلاثي الطي. لقد حصلنا على بعض الوقت العملي مع جهاز لوحي ثلاثي الطيات من TCL في عام 2020.لم تتضح بعد خطط طرح Mate XT خارج الصين. ومن غير المرجح أن يصل Mate XT رسميًا إلى الولايات المتحدة، نظرًا للعقوبات التي تم فرضها على الشركة على مدار السنوات القليلة الماضية.