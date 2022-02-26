

السعودية تخفض أسعار الخام الخفيف لكل زبائنها في مايو السعودية تخفض أسعار الخام الخفيف لكل زبائنها في مايو

قالت شركة أرامكو السعودية يوم الاحد ان السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خفضت أسعار البيع الرسمية لشحنات مايو أيار من النفط الخام الخفيف لكل زبائنها وذلك للمرة الاولى في خمسة شهور، وحصلت شركات التكرير في الولايات المتحدة على أكبر خفض في الاسعار حيث قلصت أرامكو فرق سعر الخام العربي الخفيف 4.15 دولار للبرميل الى ما يقل 2.25 دولار عن خام غرب تكساس الوسيط، وخفضت المملكة أيضا وعلى العكس من توقعات السوق سعر الخام العربي الخفيف للزبائن في الشرق الاقصى عشرة سنتات الى ما يزيد 80 سنتا للبرميل على متوسط سعر خامي سلطنة عمان ودبي، وكان الخفض السابق لسعر الخام العربي الخفيف في ديسمبر كانون الاول وذلك قبل فترة وجيزة من اجتماع منظمة أوبك في الجزائر الذي اتفق خلاله على خفض قياسي في المعروض بلغ 2.2 مليون برميل يوميا بغية تحقيق الاستقرار في الاسعار، وخفضت أرامكو سعر الخام العربي المتوسط الى شركات التكرير الاسيوية دولاراً واحداً للبرميل.