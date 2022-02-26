

"كويتي وأفتخر" رسالة أمل شبابيَّة إلى العالميَّة "كويتي وأفتخر" رسالة أمل شبابيَّة إلى العالميَّة

في بلد يُمسي على أزمة ثقة في السياسة ويصبح على أزمة اقتصادية تمد لسانها لمواطنيه، يثبت الشباب الكويتي أنَّهم من طينة أخرى، تنفي كلَّ ما يُقال عن ترفهم وبذخهم ولا مبالاتهم تجاه ما يحصل في وطنهم. هم لا ييأسون ولا



يغرقون في محيطات التشاؤم، فقد خبرهم العالم جيدا حين احتل بلدهم كيف تحولوا الى خبازين ونجارين وجزارين بل وحتى عمال نظافة تطبيقا لما يتردد دائما من شعار بين جيل الشباب الكويتي "إياك واليأس من وطنك".





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من هؤلاء الشباب المبدع الكويتي ضاري حمد الوزان مؤسس مبادرة "كويتي وافتخر" الذي عقد الشهر الماضي تظاهرته السنوية الثانية، وهي عبارة عن تجمع للمشاريع الإقتصادية الصغيرة التي خلقها وطورها ورسخ وجودها شباب عصامي، إذ تعتبر التظاهرة كما يقول الشاب الوزان مظلة وحاضنة لعرض ابداعات ونجاحات الشباب الكويتي الطموح... وبابتسامة الواثق يتنهد الوزان ليبلغ "إيلاف" أنه بعد أن رسخ كويتي وافتخر على المستوى الوطني فإن طموحه الآن ينتقل الى آفاق أبعد على المستويين الخليجي والدولي لنشر مبادرته التي كانت على مدى الأسابيع الماضية حدثا مهما رغم أزمات السياسة وخيبات الإقتصاد المحلي والعالمي أيضا، لكن عبر تنهيدة أخرى يستدرك الوزان "على كل القادة والمسؤولين الذين يؤمنون بعطاء وابداع العنصر الشبابي عربيا وعالميا ملاقاتنا في منتصف الطريق أملا في غد أفضل"."إيلاف" تلتقي الشاب ضاري الوزان وتسلط الضوء على ظروف ولادة "كويتي وافتخر" وتطورها ومستقبلها وحال التفاعل الرسمي والشعبي مع المبادرة، خصوصًا مع تنامي حجم الأزمة السياسية والإقتصادية في الكويت، كما تستعرض مخططات المبادرة على الصعيدين الداخلي والخارجي في ضوء الظروف المستقبلية.في شوارع الكويت تنتشر اعلانات تحمل شعار "كويتي وافتخر" ... أنتم تقفون خلف هذا المشروع الذي أصبح حدثا مهما رغم كل أزمات السياسة وخيبات الإقتصاد... هل لك أن تضعنا في صورة أبجديات هذا المشروع ورسالته؟"كويتي وأفتخر" تجمع اقتصادي للمشاريع الصغيرة، أبرز فعالياته ملتقى سنوي يهتم بإبراز المواهب والطاقات والعقليات الكويتية الشابة والمبدعة كلاً في مجال عمله المستقبلي. وذلك من خلال إستعراض مشاريع وأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فالمشروع يطمح لدعم وإرشاد وتوعية هذه العقول الشابة لدفعهم نحو عالم المشروعات المتميزة.ولا أكتمك فإن التمتع بعلامة تجارية خاصة بك، والتأثير المحتمل الرئيس على السوق المحلية في المستقبل لفت إنتباهنا للشخص الحرفي الموهوب الذي يصيغ مواهبه الشابة بصورة مميزة في عالم الأعمال في الكويت.مع المواهب الإبداعية من كافة أنحاء الكويت، تعتبر الرؤية الأساسية لمشروع كويتي وأفتخر رؤية هادفة لقيادة ودفع هذه المواهب في عالم الأعمال، التجارة، التصميم، التصنيع الفعال وغيرها. حيث مع كويتي وأفتخر يسمو طموحك إلى النهوض والرقي بعملك الخاص إلى ما لا نهاية.** لماذا "كويتي وافتخر"؟كويتي وأفتخر مشروع غير ربحي موجه لكل الشباب في الكويت للتجمع والتفاعل في بيئة عمل رائعة ويعد فرصة للشركات الكبيرة للمساهمة في مساعدة ذوي الأعمال والإستثمارات الصغيرة لعرض منتجاتهم.نحن نعتقد أن الوقت قد حان للإستثمار وتهيئة الشباب الكويتي الفخور بوطنيته، وهذا الحدث يعتبر أساسا ويركز على ترسيخ، وتعزيز فرص هؤلاء الشباب الذين يستحقون الكثير.** هل أنتم وسطاء وحسب؟لا ليس بهذا المعنى... بلغة أكثر وضوحا تعاني الإبداعات الشبابية في الكويت تقصيرا إعلاميا لا تخطئه العين في إبرازها وتبنيها وأقصد بذلك جميع الإنجازات الشبابيَّة . نحن في كويتي وأفتخر نقوم بتجميع هذه المشاريع والإنجازات تحت مظلة واحدة وفي ملتقى عام يتم التحضير له سنويا على نحو مدروس بعناية وعبر دعوة جميع وسائل الإعلام راعية ومشاركة لتسليط الضوء على تلك الإنجازات وابراز أصحابها عبر الإلتقاء بهم وجها لوجه. نحن حلقة وصل بين جميع تلك الإختراعات والإنجازات والمشاريع التي يقف خلفها شباب كويتي عصامي ومبدع ومتفائل ووطني... أنا أرى أن ما نقوم به سيخلق حافزا قويا مستقبلا للمترددين من أصحاب الأفكار التي تصلح لإحالتها على مشاريع كبيرة. الملتقى الأخير شهد قفزة هائلة في عدد المشاركين والرعاة والحضور فاق توقعاتنا نحن من نقف خلف المشروع.باختصار نريد للمشاريع الصغيرة اليوم أن تصبح هي مشاريع الغد المتميزة لأن اخراجها من الإطار الضيق الى المساحة الرحبة من شأنه أن يعظم تلك الأفكار من خلال الدعم والمساندة المعنوية والمالية من كل... ولا يخفى على أحد أن ما نراها مشاريع كبيرة اليوم قد بدأت بفكرة صغيرة.كيف لهذا المشروع أن يصمد في وجه أزمة المال العالمية التي تداهم حتى المشاريع الكبيرة... هل تأثرتم بذلك؟في شأن التأثر، دعني أقول لك إنه انحصر فقط في الشركات التي انسحبت من المشاركة في الملتقى الثاني الذي انعقد الشهر الماضي بعد أن شاركت في الملتقى الأول الذي انعقد في نيسان (أبريل) من العام الماضي... وإذا لاحظت على موقعنا الإلكتروني (www.p2bk.com) فقد انسحبت كثير من الشركات التي قدمت لنا الرعاية للملتقى بسبب تأثرها المباشر بالأزمة المالية العالمية التي انعكست سلبا على الكويت التي عانت هي الأخرى من الأزمة المالية وانعكاساتها الخطرة. لكن بفضل من الله عز وجل استطعنا رغم محدودية الإمكانات التغلب على المأزق عبر التخطيط السليم والمدروس، وبفضل شركات أخرى وثقت فينا ودعمتنا، واستطعنا أن ننفذ حملة إعلانية وإعلامية أكبر من حملتنا للعام الماضي، واستطعنا الوصول الى الهدف عبر دعم وتواجد الشركات الكبيرة وقيادييها في الملتقى الذي عقد على يومين.اليوم بكل ثقة أستطيع أن أقول لك إنّ الحضور الطاغي بالآلاف للملتقى الثاني الشهر الماضي كرس لدينا انطباعًا و ثقة بأننا نجحنا محليا وأوصلنا صوتنا ورسالتنا الى جميع المستويات المحلية. اليوم نظرنا يتجاوز البعد المحلي. أصبحنا نبحث عن تمدد مدروس بعناية في البيئة الخليجية التي نأمل في أن تكون أرضية للإنطلاقة الى التمدد العالمي.كيف ستتمدد خليجيا وماهي أدواتك وأمانيك وأنت توجه نظرك الى المنطقة الخليجية وما الإستفادة؟... هل مهدت للأمر؟... وهل تراه شاقا؟.كي أكون واقعيا في شأن الأماني فأنا أطالب القادة في خليجنا العربي الذين ما توانوا عن دعم الشباب الخليجي الخلاق والمبدع، وكذلك المسؤولين أن يصغوا الى مشروعنا وملاقاتنا في منتصف الطريق، لتعظيم الأمل عند الشباب الخليجي والعربي وحتى شباب العالم. الكل يعرف أن عواقب اليأس عند الشباب خطرة جدا ووخيمة إن شئت. يجب أن نسحب هذا الشباب العربي والخليجي من حضن اليأس والتشاؤم وأن نفتح له كوة في جدار الإحباط لتبصر عيناه الأمل والنور. شبابنا الخليجي مأخوذ عنه فكرة سلبية وسوداوية من أنه يعيش على الهامش وغير مبادر وهذا كله محض افتراء وتجن. الحقيقة المؤلمة أن أحدا لا يفتح الباب أمام ابداعات الشباب.،وإن أبدعوا بشكل لائق ومشرف فإن أحدا لا يدعمهم أو يبرزهم. وهنا لا تجد سوى الإحباط الذي يقود الى منزلقات خطرة جدا. علينا أن نحفز الشباب الخليجي للإعراب عن أفكاره والخروج من منطقة الخجل والتردد.ماذا قدمت لكم الحكومة الكويتية أو القطاع الخاص الكويتي؟كي أكون مباشرا تلقينا الدعم المعنوي الكبير والتشجيع والرعاية الأبوية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وكان هذا الدعم لافتا رغم أن البلد تعيش أزمة سياسية متجددة على مدار الوقت. لعلاقة متأزمة جدا بين الحكومة ومجلس الأمة، وكي أكون واقعيا أؤكد لك أن هذا الوضع لا يصح معه توجيه اتهامات التقصير لأي طرف حكومي وفي هكذا ظروف معقدة يكفينا التشجيع والثناء الذي لقيناه من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح ورعايته للملتقى الثاني لكويتي وافتخر.في موضوع القطاع الخاص، الشركات الكبرى تجابه لحظات صعبة جدا بسبب الأزمة الإقتصادية العالمية، وأولوياتها الآن معالجة الخلل المالي فيها وتراجع استثماراتها وايراداتها. نحن نقدر ذلك ولا نستطيع مطالبتهم بأي من أنواع الدعم، لكن في خضم هذه الأزمات نحن لدينا قيادة سياسية رشيدة وصادقة وثقتنا كبيرة بتوجهات حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي يخطط لتحويل الكويت الى مركز مالي وحضاري ومنارة للخليج العربي... لذلك نحن لا نخاف من المستقبل وبالتالي مشروعنا سيلقى كل دعم وتقدير ورعاية من الجميع لمقاصده ومراميه النبيلة ويكفيه أنه مشروع غير ربحي البتة ويعتمد أساسا في تمويله على المبالغ الرمزية التي يتم تحصيلها من المشاركين.ماهي خطوتكم المقبلة؟الخطوة المقبلة ستكون عبر التقدم الى الجهات المختصة لتسجيل كيان قانوني ورسمي لمشروع كويتي وافتخر "غير ربحي" كي يبادر للعمل في بيئة ورؤية أكثر وضوحا... لأن الثابت أن غبار أزمات السياسة والإقتصاد ستنقشع لا محالة في أقرب الآجال وعندها سننطلق ونحاور ونقابل ونقنع ونبرز دورنا ورسالتنا وسنوصل صوتنا، إذ لابد من كيان رسمي تستطيع من خلاله مخاطبة الداخل والخارج... ويمكن الآخرين من لقائك والبحث عنك والتعاون معك... وبلغة عملية أقول لك الآن من دون هذا الكيان الرسمي شارك معنا في ملتقى الشهر الماضي نحو مائة مشروع وشركة صغيرة فيما اتصلت بنا زهاء ستين شركة أخرى للمشاركة إلا أن ضيق المكان والعامل الزمني لم يسمح بذلك... أنا على يقين أن الأيام القادمة ستشهد الإنتشار والتمدد المدروس للمشروع بحيث نستوعب مشاركات الجميع وبديمومة تحقق أهدافنا كمشروع وأن نبرز ونوصل رسالة المشاريع الأخرى.أنت رجل أعمال... بعجالة كيف تقرأ الخارطة الإقتصادية في الكويت؟باختصار أرى أن الإقتصاد الكويتي متين جدا بصرف النظر عن الأزمة المالية العالمية. اقتصادنا يقوم في مجمله على عائدات النفط التي عاودت أسعاره الأرتفاع تدريجيا.أنا على يقين أن الأزمة المالية الحالية ستؤلم العديد من الكيانات الإقتصادية لكن ذلك سيسهم في تصحيح مدروس لفوضى الشركات الورقية التي ضاربت وأسهمت في عشوائية الأداء في البورصة الكويتية في السنوات الأخيرة، ومن شأنه أيضا أن يترك لعامة الناس أن يعيشوا في بيئة اقتصادية سليمة.