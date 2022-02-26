

د‮ . ‬محمود محيي الدين وعائشة عبد الهادي خلال الاجتماع د‮ . ‬محمود محيي الدين وعائشة عبد الهادي خلال الاجتماع

اعتمدت‮ ‬الجمعيات العامة للشركة القابضة للادوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية في اجتماعها امس برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وحضور عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة نتائج أعمال الشركات التابعة خلال العام المالي ‮٧٠٠٢/٨٠٠٢..‬واظهرت الجمعيات ارتفاع ارباح شركات الادوية بنسبة ‮٣.٩‬٪‮ ‬إلي ‮٦١٥ ‬مليون جنيه‮.. ‬كما ارتفع صافي ربح شركات الصناعات المعدنية إلي نحو ملياري جنيه مقابل ‮٢.١ ‬مليار جنيه في العام السابق‮. ‬وخلال اجتماع شركات الادوية‮.. ‬اكد الدكتور محمود محيي الدين علي دعم الوزارة للشركة القابضة‮ ‬وشركاتها التابعة من خلال الاستثمارات الجديدةو مساعدتها علي فتح اسواق تصديرية جديدة والدخول في مشروعات مشتركة مع القطاع الخاص‮ .. ‬واكد الوزير علي ضرورة مساندة برامج تطوير الكفاءات في الشركات من خلال تنمية التعليمات الخاصة بفتح الاجازات دون راتب لمن يرغب من العاملين‮. ‬واوضح الدكتور مجدي حسن رئيس القابضة للادوية ان الجمعية ناقشت خطة دمج الشركة العربية للادوية مع القاهرة للادوية واقامة مصنع جديد بتكلفة ‮٠٥٣ ‬مليون جنيه يستكمل في الربع‮ ‬الاخير من عام ‮١١٠٢ ‬اضافة إلي مصنع المستحضرات الجديد لشركة النصر بتكلفة ‮٠٧ ‬مليون جنيه‮. ‬وفي الجمعية العامة لشركات الصناعات المعدنية‮.. ‬اكد الدكتور محمود محيي الدين علي ان ضخ استثمارات جديدة في الصناعات المعدنية خلال العام المالي ‮٧٠٠٢/٨٠٠٢ ‬بلغت ‮٣١٧ ‬مليون جنيه سيتم زيادتها إلي ‮٢.١ ‬مليار جنيه خلال العام المالي الحالي‮. ‬واوضح المهندس زكي بسيوني رئيس القابضة للصناعات المعدنية ان هناك ‮٢١ ‬شركة تابعة حققت ارباحا تصل إلي ملياري جنيه مقابل ‮٣.١ ‬مليار جنيه في العام السابق‮.. ‬كما بلغت الشركات الخاسرة ‮٣ ‬شركات حققت خسائر قيمتها ‮٨٥١ ‬مليون جنيه‮.‬