2000 فراشة تغزو غرفة سائحتين بريطانيتين في فندق تايلاندي



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أصيب سائحتان بريطانيتان في تايلاند بالرعب بعد أن سمحتا عن غير قصد لمئات الفراشات بإغراق غرفتهما في الفندق.



ووثقت السائحة جيما ساير المشهد بلقطات مذهلة حيث يظهر سرب ضخم من الحشرات فوق فراش النوم والناموسية التي تغطيه، مما خلق مشهدا مثيرا للقلق.



وتقول ساير إنها دخلت وصديقتها إلى غرفتهما بالفندق، ولاحظتا أن الفراشات تدخل من فجوة بجوار الباب، فحاولتا سدها بمنشفة، وعندما فتحتا الباب صعقتا من المشهد، حيث انطلق نحوهما أكثر من 2000 فراشة.

قد يعجبك أيضا...

وبحسب التقارير، فتحت السائحتان الباب "لجزء من الثانية فقط"https://twitter.com/i/status/1800332069052018966