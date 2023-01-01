200 مليون شخص أسبوعيا.. ارتفاع جديد في عدد مستخدمي «ChatGPT »



ChatGPT ChatGPT

أعلنت شركة «أوبن إيه.آي» الناشئة للذكاء الاصطناعي، أن روبوت الدردشة التابع لها تشات «جي.بي.تي» لديه الآن أكثر من 200 مليون مستخدم نشط أسبوعياً، وهو ضعف العدد الذي كان لديه في موسم الخريف الماضي، وفقا لتقرير وكالة الأنباء«وام».

قد يعجبك أيضا...

وكان الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه.آي» سام ألتمان، قد صرح في نوفمبر الماضي، أن تشات «جي.بي.تي» الذي أطلق في عام 2022 يمكنه تقديم إجابات شبيهة بردود البشر بناء على مطالبات المستخدم، وكان لديه وقتها 100 مليون مستخدم نشط أسبوعياً.وذكرت الشركة، التي يقع مقرها في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، أن 92 % من أكبر 500 شركة في الولايات المتحدة تستخدم منتجاتها.