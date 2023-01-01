150 ألف جنيه تخفيض على هذه السيارة من JAC



JAC JAC

أعلنت القصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة "جاك " الصينية في مصر عن قائمة الأسعار الجديدة بداية من شهر يوليو الجاري والتي شهدت تخفيضات كبيرة على الكروس أوفر جاك JS2 ، التي قدمت بتخفيضات بقيمة 150 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي جديد 699 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:



تقدم JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .



تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.

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تأتي JS2 ببعض وسائل الترفيه والكماليات من بينها عجلة قيادة متعددة المهام، مكيف هواء، مثبت سرعة، بلوتوث، حساسات ركن.تقدم جاك JS2 على حزمة من وسائل الحماية تتضمن منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، نظام الثبات الالكتروني ESP، مع نظام المساعدة على خوض المرتفعات، ومتابعة ضغط الإطارات.