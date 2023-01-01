150 ألف جنيه تخفيض على هذه السيارة من JAC

أعلنت القصراوي جروب، الوكيل المحلي لعلامة "جاك " الصينية في مصر عن قائمة الأسعار الجديدة بداية من شهر يوليو الجاري والتي شهدت تخفيضات كبيرة على الكروس أوفر جاك JS2 ، التي قدمت بتخفيضات بقيمة 150 ألف جنيه لتباع بسعر رسمي جديد 699 ألف جنيه بدلاً من 850 ألف جنيه، نستعرض خلال هذا التقرير مواصفات السيارة التفصيلية:
تقدم JS2 الصينية بطول 4135 مم، وعرض 1750 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات يصل طولها الي 2490 مم، بالإضافة الي أن الحقيبة الخلفية تصل سعتها الي 450 لتر .
تعتمد جاك JS2 موديل 2024 علي محرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 113 حصان، وعزم دوران يصل الي 146 نيوتن/متر، ومدعوم بها ناقل حركة أوتوماتيك.
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